‘새신부’ 문근영, 정평과 결혼 후 첫 가을…“너무 좋아”

사진=문근영 SNS

배우 문근영이 결혼 후 여유로운 일상을 공개했다.

문근영은 13일 자신의 인스타그램을 통해 “가을이 오나봉가? 가을 하늘, 선선한 바람, 너무 좋아”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 푸른 하늘과 구름이 담겼다. 문근영은 선선해진 날씨를 반기며 가을을 맞이하는 일상을 전했다. 결혼 소식을 알린 이후에도 소셜미디어를 통해 소소한 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있어 눈길을 끈다.

문근영은 지난달 29일 배우 정평과 결혼한 사실을 직접 알렸다. 당시 문근영은 자필 편지를 통해 “늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다”고 밝혔다.

이어 “그렇게 혼자가 아닌 둘이 앞으로의 삶을 차근차근 나가보고자 한다”며 결혼 소감을 전했다.

소속사 크리컴퍼니 역시 문근영이 최근 결혼했다고 알렸다. 두 사람은 별도의 결혼식을 올리지 않고 가족들과 식사하는 자리로 예식을 대신하며 조용히 결혼식을 치른 것으로 전해졌다.

결혼 소식 이후에도 문근영은 팬들의 축하에 직접 감사 인사를 전했다. 지난달 30일에는 “정말 많은 축하를 해주셔서 많이 울컥했습니다. 이렇게 많이 사랑받고 있구나 마음 깊이 느끼는 시간이었습니다”라고 밝혔다.

이어 “축하해 주시는 만큼 더더 예쁘게 잘 살아보겠습니다”라며 응원에 대한 감사한 마음을 전했다.

문근영은 1999년 영화 ‘길 위에서’로 데뷔한 뒤 영화 ‘장화, 홍련’, ‘어린 신부’, 드라마 ‘가을동화’ 등 다양한 작품에 출연하며 사랑받았다.

정평은 연극과 뮤지컬 무대를 중심으로 활동해 온 배우로 뮤지컬 ‘아이다’, ‘빨래’, 연극 ‘라이어’ 등에 출연했다.

결혼 후에도 문근영은 연기 활동을 이어가고 있다. 넷플릭스 시리즈 ‘지옥’ 시즌2 이후 연상호 감독의 신작 ‘예토’ 촬영을 마무리했으며, 오는 10월 방송되는 SBS 오디션 프로그램 ‘우리들의 발라드2’에도 ‘탑백귀’로 합류할 예정이다.

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