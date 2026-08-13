암살위협에 트럼프 비행기 바꿔탔다는데… "CIA는 '신빙성 낮다'"

도널드 트럼프 미국 대통령 '군용기 비밀 환승' 논란의 도화선이 된 이스라엘의 '암살 위협' 첩보를 두고 미 정보당국은 신빙성이 낮다는 평가를 내렸던 것으로 나타났다고 워싱턴포스트(WP)가 12일(현지시간) 보도했다.



WP는 이번 정보에 정통한 전·현직 미 당국자들을 인용해 이스라엘이 트럼프 대통령을 겨냥한 이란의 암살 위협이 있다는 첩보를 전달했으나, 미 중앙정보국(CIA)은 이 첩보에 대해 회의적이라는 평가를 달아 트럼프 행정부에 전달했다고 전했다.

제주도 제공나토 정상회의를 마치고 전용기를 타는 도널드 트럼프 미 대통령.

AP연합뉴스

한 당국자는 WP에 해당 정보가 "이스라엘에서 나온 것이지 미국이 생산한 게 아니며, 신뢰도가 낮은(low confidence) 것으로 평가됐다"고 말했다.



앞서 월스트리트저널(WSJ)은 이스라엘이 미국에 '에어포스원(미 대통령 전용기)을 겨냥해 견착식 지대공 미사일을 사용할 수 있다'는 내용을 포함한 이란의 암살 기도 첩보를 전달했다고 미 당국자를 인용해 보도했다. 에어포스원을 향해 실제로 미사일이 발사되지는 않았다.



트럼프 대통령은 지난달 8일 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 일정을 마치고 튀르키예 앙카라 공항을 떠나면서, 일단 에어포스원에 타는 모습을 연출한 뒤 기체 반대편 문으로 연결된 기내식 운반 컨테이너를 이용해 C-32A 군용 수송기로 몰래 옮겨 영국으로 향했다.



에어포스원에 탄 백악관 취재진은 트럼프 대통령이 동승한 것으로 알았으나, 결과적으로 이 비행기는 이란의 암살 위협을 피하기 위한 미끼 역할을 한 셈이었다.



WP에 따르면 트럼프 대통령의 신변을 지키는 미 비밀경호국(USSS)은 이 같은 CIA의 '회의적 평가'에도 이스라엘의 첩보를 토대로 트럼프 대통령이 비행기를 바꿔타도록 강력히 요구했다.



논란이 불거지자 트럼프 대통령은 전날 기자들의 관련 질문에 "그들(USSS와 군 관계자들)은 내가 다른 항공편, 다른 비행기에 타기를 원했다. 안전성은 똑같지만, 그들이 그렇게 하기를 원했기 때문에 나는 그렇게 했다. 나는 그들이 말하는 대로 한다"고 답했다.



당시 트럼프 대통령을 수행했던 참모들 중 마코 루비오 국무장관은 이스라엘의 첩보 내용과 USSS가 제시한 '기만책'을 보고받았지만, 트럼프 대통령을 따라 군용 수송기로 옮겨타지 않고 에어포스원에 남았다고 전직 당국자가 전했다.



한 당국자는 이스라엘의 첩보에 대한 의문이 있었지만 USSS 입장에선 극도의 신중을 기할 수밖에 없었다면서 "USSS는 (트럼프) 대통령과 관련해 세 차례나 아슬아슬한 상황을 겪었기 때문에 어떤 위험도 감수하지 않고 있다"고 설명했다.



2024년 대선 유세 중 암살 시도부터 지난 4월 백악관 출입기자단 만찬장 밖 총격 사건까지 트럼프 대통령을 겨냥한 사건들이 이어지면서 USSS의 경호에 '구멍'이 뚫린 것 아니냐는 지적이 제기됐기 때문이라는 의미다.



이스라엘의 첩보 제공이 순수한 '정보 공유'의 차원이 아니라 트럼프 대통령의 의사결정과 중동 지역에 대한 미국의 정책에 영향을 미치려는 포석일 수 있다는 분석도 나온다.



한 전직 관리는 WP에 "대통령의 의사결정을 형성하기 위해 고안된 것으로 보이는 이스라엘 정보 보고의 광범위한 패턴에 부합했다"고 말했다.

<연합>

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