'황정민 스토킹 혐의' 女 SNS 사라졌다

배우 황정민의 사생활 의혹을 제기해 온 여성 A씨의 소셜미디어(SNS) 계정이 돌연 접속 불가능한 상태가 됐다. 검찰이 A씨에게 벌금 1000만원을 구형한 지 이틀 만이다.

13일 연예계에 따르면 A씨가 황정민과 관련한 주장을 이어오던 SNS 계정은 현재 접속이 불가능한 상태다. 다만 A씨가 직접 계정을 삭제하거나 비활성화했는지, SNS 운영사가 계정에 조치를 내린 것인지는 확인되지 않았다.

배우 황정민. 뉴시스

A씨는 최근 해당 SNS를 통해 황정민과 사적인 관계였다고 주장하며 두 사람이 주고받았다고 주장하는 메시지와 통화 녹음 등을 공개했다.

이에 황정민 측은 A씨의 주장을 부인하며 A씨가 자신을 스토킹했다고 반박했다. A씨는 이에 맞서 자신이 일방적으로 황정민을 쫓아다닌 것이 아니라는 취지로 주장해왔다.

A씨는 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 재판을 받고 있다.

검찰은 지난 11일 열린 결심공판에서 A씨에게 벌금 1000만원과 이수명령을 구형했다. A씨 측은 일방적인 스토킹 관계가 아니었다며 무죄를 주장했다.

앞서 법원은 A씨에게 벌금 300만원의 약식명령을 내렸으나 A씨가 불복해 정식재판을 청구했다. 1심 선고는 오는 9월 8일 열린다.

<뉴시스>

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