‘낮 최고 34도’ 무더위 다시 기승…곳곳 소나기 [오늘날씨]

목요일인 13일 낮부터 기온이 다시 오르면서 무더위가 이어지겠다. 동해안을 중심으로 비가 내리겠고 곳곳에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
기상청에 따르면 당분간 아침 기온은 평년(최저 21~24도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 낮 기온은 평년(최고 28~32도)과 비슷하겠다.
이날 아침 최저기온은 19~24도, 낮 최고기온은 26~34도로 예상된다.
주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 23도 △인천 23도 △춘천 21도 △강릉 22도 △대전 21도 △대구 23도 △전주 22도 △광주 23도 △부산 24도 △제주 24도다.
낮 최고기온은 △서울 33도 △인천 32도 △춘천 31도 △강릉 27도 △대전 32도 △대구 34도 △전주 32도 △광주 34도 △부산 32도 △제주 31도다.
이날은 전국에 가끔 구름이 많겠으며 강원영동과 경상권해안은 대체로 흐린 날씨를 보이겠다.
전날부터 14일까지 예상 강수량은 △강원동해안·산지 10~50㎜ △(13~14일)울릉도·독도 30~80㎜ △경북동해안·북동산지 10~50㎜ △(13일)부산·울산·경남남해안·경남동부내륙 10~40㎜ △(12~13일)제주도중산간·산지 5㎜ 안팎이다.
소나기에 의한 예상 강수량은 △대전·세종·충남내륙, 충북 5~20㎜ △전남동부내륙, 전북동부 5~20㎜ △경남중·서부내륙, 대구·경북내륙 5~40㎜이다.
비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의해야 한다.
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.
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