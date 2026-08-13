레빗 백악관 대변인 8월 말 퇴임…트럼프 "가족 위한 결정"

미국 도널드 트럼프 2기 행정부의 초대 백악관 대변인인 캐럴라인 레빗이 이달 말까지 일하고 퇴임한다고 트럼프 대통령이 12일(현지시간) 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 레빗 대변인이 퇴임 후 "아름다운 어린아이들, 가족과 함께 더 많은 시간을 보낼 수 있게 됐다"면서 "이 결정을 완전히 이해하고 존중한다"고 적었다.

백악관 대변인 캐럴라인 레빗. AFP연합뉴스

그는 이어 "캐럴라인은 이제 나의 고위 외부 고문 중 한 명이자 공화당 내 영향력 있는 목소리가 돼 우리가 역사를 거슬러 중간선거에서 결정적 승리를 거두기 위해 함께 노력할 것"이라고 강조했다.



'역사를 거슬러'라는 뜻은 집권 여당이 대부분 역대 중간선거에서 패한 것을 뒤집겠다는 뜻이다.



트럼프 대통령은 또 "캐럴라인은 백악관의 진정한 리더였으며, 2024년 역사적 재선 캠페인을 포함해 2018년부터 정의와 자유를 위해 싸우며 놀라운 성과를 거뒀다"며 "훌륭한 업무를 수행한 캐럴라인에게 고맙다"고 덧붙였다.



레빗 대변인은 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "딸을 출산하고 백악관에 복귀한 이후 백악관 대변인에게 요구되는 끊임없는 시간과 에너지, 주의를 쏟으면서 두 어린 자녀가 마땅히 받아야 할 최고의 엄마가 될 수 없다는 걸 느꼈다"며 "바로 그 점이 결국 백악관을 떠나 내 인생의 새로운 장을 열기로 한 달콤씁쓸한 결정을 내린 이유"라고 적었다.



레빗은 지난 2024년 대선 승리 후 트럼프 대통령에 의해 백악관 대변인으로 임명됐다. 당시 그의 나이는 27세로 역대 최연소 백악관 대변인이었다.



트럼프 대통령 집권 1기 백악관에서 대변인실에 근무했던 레빗은 2024년 대선 때 트럼프 캠프에서 내신 대변인을 지냈다.



대선 캠페인이 한창이던 2024년 7월 레빗은 부동산 사업가로 자기보다 32세 연상인 남편 니콜라스 리치오와의 사이에서 첫 아이로 아들을 낳았고, 지난 5월에는 둘째로 딸을 출산했다.



그는 둘째 출산을 위해 휴직했다가 최근 대변인으로 복귀했지만, 결국 백악관을 떠나게 됐다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지