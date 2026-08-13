이선민 "공부 6개월 만에 전교 240등에서 전교 15등"

코미디언 이선민이 공부를 시작한지 6개월만에 전교 15등을 했다고 했다.

이선민은 12일 방송한 tvN 예능프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭'에서 공부에 관한 얘기를 했다.

유재석은 이선민이 학창시절을 공부를 꽤나 잘했다는 얘기에 "놀랐다. 숭실대 08학번이라고 하더라. 공부를 잘해야 가는 학교 아니냐"고 했다.

이선민은 "숭실인으로서, S대(서울대)가 옆에 있지만 SS대(숭실대)이라는 자부심을 갖고 있다"고 말했다.

공부를 하지 않던 이선민은 전교 240등 정도 하다가 공부한지 6개월만에 전교 15등이 됐다고 했다.

그는 "중2 때 정신을 차렸다. 중학교 수학 공식에 꽂혀서 적용해보니 '다 되네' 하면서 공부의 재미를 느꼈다"고 말했다.

이선민은 "6개월 정도 걸렸다. 6개월 만에 전교 15등이 됐다. 그 당시엔 지덕체를 다 갖추게 됐다"고 해 웃음을 자아냈다.

유재석은 이선민에게 "화제의 중심에 서 있는 기분은 어떠냐"고 묻기도 했다. 이선민은 "대세까지는 아니고 소세"라고 해 웃음을 안겼다.

유재석은 "소세라고 하기엔 9월까지 엄청 바쁘다고 들었다"고 했다. 이선민은 "유튜브 고정만 10개"라고 말했다.

<뉴시스>

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