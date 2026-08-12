‘하얀거탑’ 안판석 감독 별세

‘하얀거탑’ ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’ 등을 만든 안판석 감독이 별세했다. 향년 65세.



12일 방송계에 따르면 안 감독은 뇌출혈로 쓰러져 입원 치료를 받던 중 이날 세상을 떠났다. 1961년생인 안 감독은 1987년 MBC에 입사해 드라마 연출을 시작했다. ‘짝’ ‘하얀거탑’ ‘아내의 자격’ ‘밀회’ ‘풍문으로 들었소’ ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’ ‘봄밤’ ‘졸업’ ‘협상의 기술’ 등 약 40년간 많은 히트작을 남겼다. 2006년에는 차승원 주연의 멜로 영화 ‘국경의 남쪽’으로 스크린에도 진출했다.

오는 10월 방송을 앞둔 ENA 월화드라마 ‘연애박사’가 고인의 유작이다.



배우 추영우와 김소현이 주연하는 ‘연애박사’는 두 남녀가 로봇연구실에서 만나 로맨스를 키워가는 이야기다.



추영우가 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃고 로봇공학이란 새 목표를 찾은 박사과정생 박민재를, 김소현이 진로에 혼란을 겪는 석사과정생 임유진을 연기한다. 이 작품은 이미 촬영을 끝내고 편집 작업도 마쳐 예정대로 방영된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지