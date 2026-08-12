‘中 경제개혁 사령탑’ 주룽지 前 총리 별세

국가 주도 산업 구조조정과 세계무역기구(WTO) 가입을 이끌며 중국 경제성장에 불을 지폈던 주룽지 전 중국 총리가 12일 사망했다. 향년 98세.

중국 신화통신에 따르면 중국공산당 중앙위원회와 전국인민대표대회 상무위원회, 국무원, 전국인민정치협상회의는 부고를 통해 주 전 총리가 지병으로 이날 오전 11시 6분 베이징에서 별세했다고 발표했다.

1928년 10월 후난성 창사에서 태어난 주 전 총리는 칭화대 전기공학과를 졸업했다. 이후 경제기획 분야에서 관료 생활을 시작했으나 문화대혁명기에는 농촌으로 내려가 노동을 해야 했다. 1979년 복권된 뒤 중앙 정계에 복귀한 그는 1987년 상하이시 당 부서기, 이듬해 상하이 시장에 오르며 재기에 성공했다.

장쩌민 전 국가주석의 신임 속에 1991년 부총리, 1993년 공산당 정치국 상무위원에 올랐다. 1998년부터 2003년까지 총리로 재직한 그는 중국 경제 개혁의 실무를 총괄했다. 그는 비효율적인 국유기업 구조조정을 강하게 밀어붙여 수많은 국영기업을 정리·통합했다. 이 과정에서 대규모 실업이 발생했지만 중국 경제의 체질을 바꾸는 전기가 됐다.

그의 최대 업적 가운데 하나는 2001년 중국의 WTO 가입을 성사시킨 것이다. 이는 중국을 세계 최대 수출국으로 도약시키는 발판이 됐다. 국유기업 아파트 매각을 통해 주택 민영화의 물꼬를 트고, 지방세수를 중앙에 집중시키는 세제 개편을 이끈 것도 그의 대표 성과로 꼽힌다.

덩샤오핑 개혁·개방 노선 위에서 중국 국가자본주의의 틀을 다진 핵심 인물로 평가되는 주 전 총리는 2003년 장 전 주석과 동반 퇴진한 뒤 공개 석상에 거의 모습을 드러내지 않았다.

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