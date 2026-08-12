육해공군 사관학교 총동창회, 안규백 국방 면담… “현행 유지 검토해야”

안규백 국방부 장관이 12일 육·해·공군 3군 사관학교 총동창회장들과 면담을 갖고 국군사관학교 통합 창설 방침을 재확인했다.

다만 총동창회 측이 면담 후 안 장관이 현행 3군 사관학교 체제 유지도 대안으로 검토하겠다고 말했다고 전하자, 국방부가 즉각 “사실이 아니다”라고 반박하면서 진실 공방이 벌어졌다.

박판준 육사 총동창회 회장이 12일 서울 용산구 국방부에서 안규백 국방부 장관과 사관학교 통합 정책 관련 논의를 마친 후 청사를 나서고 있다. 연합뉴스

안 장관은 이날 국방부 청사에서 박판준 육사 총동창회장(예비역 대령), 이범림 해사 총동창회장(예비역 중장), 황성진 공사 총동창회장(예비역 중장)과 면담했다.

안 장관은 국군사관학교 창설 계획과 추진 배경을 설명하며 협조를 구했다.

그는 “사관학교 통합은 이번 정부 들어 처음 제기된 것이 아니다”라며 “이승만 정부에서 이명박 정부에 이르기까지 수차례 통합 논의가 있었으며, 그 이유가 무엇인지 생각해봐야 한다”고 말했다.

총동창회 측은 사관학교 통합 시 군 전문성이 약화할 수밖에 없고, 충분한 공론화 없이 졸속으로 추진됐다며 원점 재검토를 강하게 요청했다.

면담 후 박판준 육사 총동창회장은 기자들과 만나 “안 장관이 사관학교를 통합하는 것뿐만 아니라, 현 사관학교 체제를 유지하면서 개선하는 것도 대안 중 하나로 검토하겠다고 답했다”며 “그 부분이 면담에서 가장 의미 있었다”고 말했다.

국방부는 즉각 반박했다.

국방부는 “장관은 국군사관학교 창설 과정에서 열린 자세로 다양한 의견을 듣겠다고 했을 뿐, 현 체제 유지도 검토하겠다는 것은 사실이 아니다”라며 “국군사관학교 창설을 기본으로 하는 가운데 여러 의견을 반영해 최선의 사관학교 교육개혁을 달성할 것”이라고 밝혔다.

앞서 3군 총동창회는 지난달 8일 국회에서 궐기대회를 열고 사관학교 통합의 즉각 중단과 원점 재검토를 요구한 바 있다.

사관학교 통합은 이재명 대통령의 대선 공약이자 국정과제다.

국방부는 3군 사관학교를 통합한 4년제 국군사관학교를 대전 자운대에 창설하는 것을 골자로 한 기본계획을 최근 발표했다.

국방부는 오는 26일 창설 공청회를 열어 각계 의견을 수렴한 뒤, 10월께 세부계획을 발표할 계획이다.

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