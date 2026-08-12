한화그룹, 동남권 거점 대학과 손잡고 ‘AI·우주항공’ 지역인재 키운다

한화그룹이 동남권 인공지능(AI)과 우주항공 산업 생태계를 구축하기 위해 지역 거점 국립대학들과 손잡고 맞춤형 인재 양성에 나선다.

한화에어로스페이스, 한화오션, 한화엔진 등 한화 계열 3사는 12일 경남 창원 한화에어로스페이스 3사업장 R&D센터에서 경상국립대학교, 부산대학교, 국립창원대학교와 ‘동남권 지역인재 양성 협약’을 체결했다.

경남 창원 한화에어로스페이스에서 열린 동남권 지역인재 양성 협약식에 참석한 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 김종서 한화엔진 대표, 김희철 한화오션 대표, 최재원 부산대 총장, 전재수 부산시장, 박완수 경남도지사, 권진회 경상국립대 총장, 박민원 국립창원대 총장, 손재일 한화에어로스페이스 대표. 한화오션 제공

이번 협약에 따라 부산대에는 한화 계약학과인 ‘첨단기계시스템공학과(잠정)’가 신설되며, 경상국립대와 국립창원대에는 AI 인재 집중 육성을 위한 계약정원제 석사과정이 운영된다.

선발된 학생들은 학업 기간 동안 학자금과 생활보조금을 지원받고 인턴십 기회를 얻게 된다.

학업을 마친 후에는 별도 절차를 거쳐 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화엔진 등에 채용될 예정이다.

이번 협약은 김동관 한화그룹 수석부회장이 지난달 발표한 55조원 규모의 영남권 AI·우주항공 투자 계획의 첫 단추다.

김 수석부회장은 당시 “지역 인재가 지역에서 배우고, 지역 기업이 세계 시장에 도전하며, 지역 산업이 대한민국의 미래를 이끄는 선순환 구조가 진정한 산업 생태계”라고 강조했다.

한화는 인재 양성, 협력사 기술 지원, 연구기관 동반성장을 세 축으로 삼아 지역 산업 생태계를 다질 방침이다.

이 밖에도 한화와 3개 대학은 현장 중심의 교육 프로그램과 세미나, 공동 연구 등 다양한 산학협력을 펼치기로 했다.

창원대는 베트남 대학과 교환학생 프로그램을 운영하고, 경상국립대와 부산대는 ‘서울대 10개 만들기’ 사업에도 참여할 계획이다.

이날 협약식에는 박완수 경남지사, 전재수 부산시장, 각 대학 총장들과 한화 계열사 대표 등 100여명이 참석했다.

박완수 경남지사는 이날 축사에서 “이번 한화의 동남권 지역인재 양성 협약은 단순히 기업과 대학, 지방자치단체가 채용 확대를 위해 협력하는 것을 넘어 대한민국 첨단 제조혁신의 거점인 동남권의 미래 인재 생태계를 민‧관‧학이 함께 준비한다는 데 큰 의미가 있다”고 말했다.

전재수 부산시장은 “한반도 남단에 새로운 성장축을 만들고 대한민국이 2극, 3극 체제로 나아가는 디딤돌이 될 수 있도록 부산시에서 실제 교육과정과 공동연구, 채용 등을 힘껏 지원할 것”이라고 밝혔다.

세 회사를 대표해 김희철 한화오션 대표는 “지역의 미래를 책임질 인재 양성을 위해 뜻을 모은 정부와 지자체, 대학 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “한화는 앞으로도 지역과 함께 성장하고 미래를 만들어가는 든든한 동반자가 될 것”이라고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지