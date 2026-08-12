‘이마트와 시너지’…SSG닷컴, 온라인 장보기 성장세 본격화

SSG닷컴이 ‘대한민국 대표 온라인 장보기몰’로의 도약을 선언한 후 3개월간(4~6월)의 성과를 공개했다.

SSG닷컴은 예약배송과 즉시배송을 아우르는 배송 체계를 고도화하고, 이마트 상품·프로모션 시너지와 유료 멤버십 ‘쓱7클럽’을 강화하며 장보기 경쟁력을 끌어올렸다고 12일 밝혔다. 그 결과 지난 7월 그로서리 매출은 전년 동기 대비 12% 증가했다.

SSG닷컴 사옥 내부 로고. SSG닷컴 제공

SSG닷컴은 원하는 상품을 원하는 시점에 받아볼 수 있도록 배송 선택지를 넓히고 있다. 기존 예약배송을 고도화하고, 즉시배송을 확대해 배송 선택지를 다양화하는 전략이다.

이마트 점포를 거점으로 예약배송 형태로 운영하는 ‘쓱 주간배송’은 수령 시간대를 세분화하고 배송 물량을 확대했다. 이에 ‘쓱 주간배송’ 2분기 매출은 전년 동기 대비 17% 증가했고, 7월에는 증가 폭이 30% 가까이 확대됐다.

즉시배송에서는 점포 반경 3km 내 상품을 1시간 내외로 배송하는 ‘바로퀵’ 이용이 빠르게 확산하고 있다. 2분기 주문 건수는 1분기 대비 151% 증가했으며, 6월 기준으로는 1월 대비 244% 신장했다.

지난달에는 이마트 양재점과 하남점을 거점으로 ‘2시간 배송’ 시범 운영을 시작했다. 대용량 장보기도 빠르게 받아볼 수 있도록 해 소량 장보기 중심의 ‘바로퀵’과 상호 보완하는 배송 체계를 만들었다.

SSG닷컴은 ‘2시간 배송’을 이달 중 서울 주요 권역을 비롯해 부산·경남, 대구, 대전 등 10여 개 점포에 추가 도입하고 연내 최대 50여 개 점포로 확대한다. 연말까지 일 최대 15만 건 규모의 배송 처리능력을 확보해 예약배송과 즉시배송을 아우르는 촘촘한 배송망을 구축할 계획이다.

상품과 프로모션에서도 이마트 시너지가 가시화하고 있다. 이마트 신선식품 경쟁력을 바탕으로 구색을 다양화하고 품질을 높이는 한편, 배송 과정에서 신선도를 유지할 수 있도록 보랭 포장 등 콜드체인 관리에 힘을 쏟고 있다. 지난 2분기 ‘신선보장제도’ 적용 신선식품 구매 고객 10명 중 6명 이상은 같은 분기 내 신선식품을 재구매한 것으로 나타났다.

이마트 대표 프로모션 ‘고래잇 페스타’의 온라인 매출도 늘었다. 2분기 행사 일평균 매출은 직전 분기 대비 20% 증가했다.

장보기 결제액의 7%를 적립해주는 멤버십 ‘쓱7클럽’ 가입 유지율은 90%를 웃돌았다. 멤버십 장보기 객단가는 비회원 대비 90% 이상 높았고, 구매 횟수는 약 2배에 달했다.

최택원 SSG닷컴 대표이사는 “배송과 상품, 멤버십 경쟁력을 강화하며 온라인 장보기 성장세를 본격화하고 있다”며 “고객이 원하는 시점에 필요한 상품을 더욱 빠르게 받을 수 있도록 배송 경쟁력을 높이는 동시에 사업 구조 효율화를 통해 수익성 개선도 이어가겠다”고 말했다.

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