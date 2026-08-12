김용 “정청래, 잘되면 본인 공…잘못되면 李대통령 탓”

김용 더불어민주당 최고위원 후보. 뉴시스

정청래 더불어민주당 당대표 후보가 이재명 대통령의 지지율 하락과 관련해 “국민주권의 정신을 되찾아야 한다”고 발언한 것을 두고 김용 최고위원 후보가 “또 대통령 탓이냐”며 비판했다.

김 후보는 12일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘정청래 후보님! 또 이재명 대통령 탓입니까’라는 제목의 글을 올려 “정청래 후보는 오늘 기자회견에서 지지율 하락의 책임을 이재명 대통령에게 돌렸다”며 “‘코어 지지층’만 외치는 무책임한 남 탓 정치, 이제 그만하시라”고 직격했다.

앞서 정 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열고 이 대통령의 지지율 하락과 관련해 “전통적 지지층의 마음이 식은 것이 문제”라며 “이 대통령이 다시 국민주권의 정신을 되찾아 국민을 믿고 국민과 함께해 주신다면 언제든 국민들은 높은 지지율로 응답해주실 것”이라고 말했다.

정 후보는 또 “지금 대통령 지지율을 끌어올리려면 정청래가 필요하다”며 자신이 당대표에 당선되면 대통령 지지율을 즉시 5%포인트가량 끌어올리고, 임기 중 10%포인트 높이겠다는 취지의 발언을 했다.

이를 두고 김 후보는 “정 후보는 오늘 기자회견에서 지지율 하락의 책임을 이재명 대통령에게 돌렸다”며 “전통적 지지층의 마음이 식었다며 대통령께 ‘국민주권의 정신을 되찾으라’고 훈계했다”고 꼬집었다.

그러면서 “2022년 대선 당시 ‘봉이 김선달’ 발언으로 불교계의 거센 반발을 불러 대선에 부담을 주고도, 오늘은 “불교계가 나를 좋아한다”고 자랑했다”며 “그렇다면 당시 불교계의 반발도 대통령 탓이라는 것인가”라고 반문했다.

끝으로 그는 “지난 1년간 당대표는 정청래 후보였다. 대통령을 제대로 뒷받침했는지 자신의 책임부터 돌아보라”고 덧붙였다.

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