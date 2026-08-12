검색

‘축구스타’ 호날두, 10년 열애 끝 결혼

입력 :
권준영 기자 kjykjy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

다섯 자녀 참석 속 비공개로
SNS 통해 사진과 소식 알려

세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두(41)가 10년 가까이 교제해 온 연인 헤오르히나 로드리게스(32)와 마침내 부부가 됐다.

미국 ESPN과 AP·로이터통신 등에 따르면 호날두는 11일(현지시간) 포르투갈 휴양도시 카스카이스에서 로드리게스와 비공개 결혼식을 올렸다. 예식에는 두 사람의 다섯 자녀가 참석했으며, 가까운 가족과 지인들만 함께한 소규모 행사로 진행된 것으로 전해졌다.

크리스티아누 호날두(오른쪽)와 헤오르히나 로드리게스. 호날두 SNS 캡처
크리스티아누 호날두(오른쪽)와 헤오르히나 로드리게스. 호날두 SNS 캡처

호날두는 결혼식 이후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 두 사람의 결혼반지를 나란히 낀 손 사진을 공개하며 결혼 소식을 직접 알렸다. 두 사람의 이름 이니셜을 하트로 연결한 짧은 문구도 함께 남겼다.

이번 결혼은 지난해 8월 로드리게스가 약혼 사실을 공개한 지 1년 만이다. 당시 로드리게스는 호날두의 손 위에 자신의 손을 포갠 사진과 함께 커다란 타원형 다이아몬드 반지를 공개하며 약혼 소식을 알렸다.

두 사람의 인연은 2016년으로 거슬러 올라간다. 당시 레알 마드리드에서 뛰던 호날두는 마드리드의 명품 브랜드 구찌 매장에서 판매원으로 일하던 로드리게스를 처음 만났고, 2017년 교제 사실을 공개하며 세계적인 스타 커플로 주목받았다. 이후 두 사람은 딸 알라나(8)와 벨라(4), 호날두가 이전 관계에서 얻은 장남 호날두 주니어(16), 대리모를 통해 얻은 쌍둥이 에바 마리아와 마테오(9)까지 다섯 자녀를 함께 키워왔다.


권준영 기자 kjykjy@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아일릿 윤아 '시크한 매력'
  • 아일릿 윤아 '시크한 매력'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • 제니, 지중해에서도 러블리