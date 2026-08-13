[경제 단신] LG디스플레이 ‘연대 계약학과 설명회’ 외

LG디스플레이 ‘연대 계약학과 설명회’

LG디스플레이는 연세대와 24일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 연세대 디스플레이융합공학과 진학을 희망하는 수험생과 학부모를 대상으로 입시 설명회를 개최한다고 12일 밝혔다. 회사와 디스플레이 산업에 대한 이해도를 높여 우수 인재들의 지원을 유도하기 위해 마련했다. 설명회에서는 회사·학과를 소개하고 입학전형 안내, 재학생과의 대화 등을 진행한다. LG디스플레이와 연세대는 해당 학과를 운영하며 기업 현장에서 즉시 활용 가능한 전문 인력을 키우고 있다. 대학과 기업이 함께 커리큘럼을 설계하고 재학 중 현장 실습 기회와 장학금·학비 보조금을 제공하며 졸업 후 채용을 보장한다.

LG전자, 美 FDA 승인 의료 모니터 출시

LG전자가 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 의료 진단용 모니터 신제품(사진)을 출시했다고 12일 밝혔다. 신제품은 한 화면을 세 구역으로 분할해 서로 다른 영상을 띄우는 ‘3PBP’기능을 새로 탑재했다. 기존에는 의사들이 진단을 볼 때 여러 대의 모니터를 붙여 사용해야만 했다. 이 경우 화면 간 경계선으로 판독에 방해를 받았다. 신제품은 방해 요소를 없애고 화면 전환 시 발생했던 불필요한 시선 이동도 근본적으로 줄여준다.

中 1위 이커머스 ‘징둥’ 韓 구매법인 설립

중국 최대 전자상거래 기업 징둥그룹(JD.com)이 한국에 전문 구매 법인을 설립하고 본격적으로 한국 상품 수입에 나선다. 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 12일 서울 양재동 코트라 본사에서 징둥그룹과 ‘징둥닷컴 직매입 입점 설명회 및 상담회’를 개최했다. 직매입은 대리상을 거치지 않고 해외 플랫폼이 직접 상품을 사들여 현지에 공급하는 방식을 말한다. 한국 기업은 중간 유통 마진을 줄여 수익성을 높이고 대금 결제 리스크를 낮출 수 있고, 해외 유통망은 짝퉁 유입이나 불법 유통 위험을 차단할 수 있다. 양치쿤 징둥그룹 부회장은 “앞으로 한국 제품의 직매입 규모를 늘려갈 것”이라고 말했다.

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