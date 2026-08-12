경기 양극화 심화 영향 ‘깡통 대출’ 6년 만에 최고

경제 양극화가 심화되면서 주요 은행에서 돈을 빌리고 이자도 내지 못하는 차주의 비율이 6년여 만에 최고를 기록했다.

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12일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에서 올해 2분기 말 기준 무수익여신 잔액은 지난해 말(5조65억원)보다 28.0% 증가한 6조4108억원으로 집계됐다. 5대 은행의 무수익여신 잔액이 6조원을 넘은 것은 이번이 처음이다.



2분기 말 5대 은행의 전체 여신에서 무수익여신이 차지하는 비율은 0.34%로 집계됐다. 지난해 말(0.27%)보다 0.07%포인트 오른 수치로, 코로나19 때인 2020년 2월(0.34%) 이후 가장 높은 수준이다.



무수익여신은 은행이 이자를 수익으로 계상하지 않거나 원리금 상환이 3개월 이상 연체된 여신으로 ‘깡통 대출’로 불린다.



5대 은행의 무수익여신 잔액은 매년 증가 추세다. 2022년 말 2조7902억원에서 2023년 말 3조5090억원을 거쳐 2024년 말 4조3736억원까지 늘어났다.



무수익여신 증가세는 기업 부문에서 더 가팔랐다. 올해 2분기 말 기업 무수익여신 잔액은 지난해 말(3조4087억원)보다 36.4% 급증한 4조6498억원이었다. 이 기간 기업대출 중 무수익여신 비중은 0.32%에서 0.42%로 0.10%포인트 증가했다. 가계 무수익여신 잔액은 2분기 말 기준 1조7610억원으로 지난해 말보다 10.2% 증가했다.



업종별 경기 양극화와 내수 부진에 금리 인상 주기 돌입 등으로 기업의 상환여력이 특히 타격을 입은 것으로 추정된다. 한 은행 관계자는 “코로나19 이후 지속된 금리 상승과 상업용 부동산 공실률 상승, 경매 낙찰률 하락 등이 맞물려 중소기업을 중심으로 무수익여신이 늘었다”고 말했다.

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