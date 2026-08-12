다시 힘받은 반도체…코스피 3.68%↑, 사흘 연속 상승

12일 코스피와 코스닥가 나란히 상승 마감했다.



이날 코스피는 233.51포인트(3.68%) 오른 6,579.04로 장을 마쳤다. 3거래일 연속 상승 마감으로, 총 5.1% 상승했다.

코스피가 전 거래일보다 233.51포인트(3.68%) 오른 6759.04에 마감한 12일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 및 삼성전자, SK하이닉스의 종가가 표시되어 있다.

지수는 92.97포인트(1.47%) 오른 6,438.50으로 개장, 점차 상승 폭을 키웠다.



이후 급등세에 오전 11시 57분께 유가증권시장에서 프로그램매수 호가 효력을 5분간 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피에서 올 들어 24번째, 매수·매도 합치면 47번째 사이드카 발동이다.



이후에도 매수세가 유입되며 한때 6,668.43(5.09%)까지 오르기도 했다.



외국인과 기관이 쌍끌이 매수로 상승을 이끌었다. 외국인은 2조8천429억원, 기관은 5천277억원을 순매수했다. 다만 전날에 이어 이틀째 팔고 있는 개인은 이날에만 3조1천912억원을 순매도했다.



코스피200 선물시장에서는 개인이 2천748억원 순매수했고, 외국인은 3천146억원, 기관은 1천225억원 순매도했다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전장보다 0.3원 내린 1,415.7원을 나타냈다.



미국의 기준금리 인상 여부가 달린 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망 심리도 감지됐지만, 장을 거듭할수록 반도체 투자 심리가 더 강하게 반응한 것으로 보인다.



삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]는 각각 6.68%, 5.54% 상승했다. 이날 삼성전자와 SK하이닉스는 외국인 순매수 1위, 2위에 올랐다. 기관도 SK하이닉스와 삼성전자 순으로 가장 많이 매수했다.



또 시가총액 상위주인 SK스퀘어(8.36%)와 삼성전기(5.78%), 삼성생명(4.49%) 등이 눈에 띄는 상승률을 보이며 코스피 견인에 힘을 보탰다.



이경민 대신증권 연구원은 "반도체로의 쏠림은 제한적이었으며, 화장품과 전력기기, 방산 등 업종도 동반 강세였다"며 그 배경으로 "미국의 코어위브 2분기 매출이 전년 대비 112% 증가했고, 슈퍼마이크로컴퓨터는 컨퍼런스콜에서 2027 회계연도 매출 전망치도 시장 예상치를 크게 상회했다"는 점을 꼽았다.



그는 "AI 인프라 투자와 반도체 수요가 견조하다는 점을 재확인하며 투자 심리가 자극됐고, 대형 반도체뿐만 아니라 코스닥 반도체 소부장도 동반 상승했다"라고 설명했다.



미국과 이란 간 협상 난망 우려가 지속되고 있고 미국의 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 있다는 점은 상단을 제한하는 재료다.



호르무즈 해협 재개방 여부가 불투명한 가운데 간밤 국제유가 현황을 보면 브렌트유 선물 종가는 1.36%, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 1.30% 올랐다. 반면 뉴욕증시 3대 지수는 0.32∼0.60% 내렸다.



이날 밤에는 미국에서 기준금리 인상 여부에 큰 영향을 미치는 7월 CPI 발표가 예정돼 있다. CPI 상승률이 둔화할 경우 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성은 줄어들 수 있다.



업종별로 보면 전기·전자(5.92%)가 가장 올랐고, 제조(4.53%), 기계·장비(2.01%), 건설(1.94%) 등이 뒤를 이었다. 하락 업종은 제약(-3.53%), 음식료·담배(-2.07%), 부동산(-1.31%) 등이었다.



380개 종목이 오르고 477개 종목이 내렸다. 53개 종목은 보합권에 머물렀다.



코스닥은 1.07포인트(0.12%) 오른 858.91로 종료했다. 코스닥 역시 3거래일 연속 상승해 이기간 누적 7.52% 올랐다.



지수는 2.99포인트(0.35%) 내린 854.85로 출발, 장 초반 2%대의 하락률을 보이기도 했으나 코스피에 발맞춰 오후에 우상향으로 방향을 바꿨다.



외국인과 기관이 1천607억원, 1천476억원 매도 우위였던 가운데 개인은 3천149억원 매수 우위였다.



시총 상위주 중 알테오젠(-3.05%)과 HLB(-0.83%), 에이비엘바이오(-2.58%), 삼천당제약(-2.87%) 등 바이오주는 대부분 내렸으나, 주성엔지니어링(7.14%), 원익IPS(6.49%), 이오테크닉스(4.61%) 등 반도체 소부장주는 강세였다. 레인보우로보틱스(2.08%)와 로보티즈(1.64%)도 올랐다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 27조529억원과 6조5천344억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 15조1천684억원이다.

<연합>

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