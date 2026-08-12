박은빈, 데뷔 30주년 맞아 전하는 특별한 선물...‘SHOOTING MY LOVE’ 발매

박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 자신의 이야기를 음악으로 담아낸 특별한 앨범을 선보인다.

박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 자신의 이야기를 음악으로 담아낸 특별한 앨범을 선보인다. 나무엑터스

박은빈의 데뷔 30주년 기념 앨범 ‘SHOOTING MY LOVE(슈팅 마이 러브)’가 오는 9월 4일 발매된다. 이번 앨범은 박은빈이 배우로 활동하며 지나온 시간을 돌아보고, 그 과정에서 경험한 사랑의 의미를 음악으로 표현한 작품이다.

앨범에는 연기와 작품을 향해 꾸준히 이어온 열정, 배우로서 자신의 길을 걸어오며 품었던 생각, 그리고 오랜 시간 곁에서 응원을 보내준 팬들을 향한 감사의 마음 등이 담긴다. 데뷔 이후 카메라 앞에서 수많은 순간을 마주해 온 박은빈이 자신의 30년을 음악이라는 또 다른 방식으로 풀어냈다는 점에서 관심을 모으고 있다.

총 12개 트랙으로 구성된 이번 앨범에는 신곡 ‘DREAMS COME TRUE(드림스 컴 트루)’, ‘태양은 떠올라’, ‘프리즘(PRISM)’이 포함된다. 여기에 그동안 박은빈이 발표했던 음악들도 함께 수록될 예정이다.

특히 박은빈은 이번 신보에 수록되는 세 편의 신곡 모두 작사 작업에 직접 참여했다. 자신이 지나온 시간과 그 안에서 느낀 감정을 가사에 녹여내면서 배우로서 보여준 모습과는 또 다른 방식으로 자신의 이야기를 전한다.

대표곡의 새로운 편곡도 관심을 모은다. 드라마 ‘무인도의 디바’를 통해 안정적인 가창력을 보여주며 음악 활동에서도 주목받은 그는 당시 선보였던 ‘Someday(섬데이)’를 이번 앨범에서 밴드 버전으로 발표한다. 원곡과는 다른 사운드와 분위기를 갖춘 새로운 편곡을 통해 기존 곡에서 느낄 수 없었던 색다른 매력을 전달할 예정이다.

앨범 발매일 역시 특별하다. ‘SHOOTING MY LOVE’는 박은빈의 생일인 9월 4일 공개된다. 데뷔 30주년이라는 의미 있는 시점과 생일이 맞물린 만큼 팬들에게도 남다른 선물이 될 것으로 보인다.

앨범 공개 다음 날인 9월 5일에는 팬 콘서트가 예정돼 있다. 박은빈은 이 자리에서 이번 앨범에 담긴 신곡 무대를 처음으로 선보일 계획으로 전해진다.

한편 박은빈의 데뷔 30주년 기념 앨범 ‘SHOOTING MY LOVE’는 오는 14일부터 각종 온라인 음반 판매 사이트에서 예약 판매가 진행된다. 30년이라는 긴 시간 동안 자신을 응원해준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 준비한 이번 앨범이 박은빈의 배우 인생을 돌아보는 동시에 새로운 음악적 행보를 보여주는 계기가 될지 귀추가 주목된다.

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