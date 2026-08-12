[다문화칼럼함께하는세상] 제 손이 그냥 올라가요!

사람들이 많이 몰린 곳에서는 자신도 모르게 남의 발을 밟거나 칠 수 있다. 이런 경우에 그렇게 한 사람은 사과한다. 그런데 이 사과하는 방식은 민족이나 문화에 따라 조금 다를 수 있다.



몽골 사람들은 남의 발을 밟거나 치면 바로 손을 내밀어 악수를 청한다. 그러면 상대방도 손을 내밀어 악수하고 화해한다. 이때 ‘오츨라레’(미안합니다)라고 말하기도 한다. 한국 사람들도 남의 발을 밟거나 치면 ‘아! 죄송합니다’라고 말하고 즉시 사과한다. 이때 상대방은 대개 ‘괜찮습니다’라고 화답한다. 일부 사람들은 아무 말을 하지 않거나 불쾌하다는 표정을 짓기도 한다. 하지만 어떤 경우에도 악수를 청하거나 하지는 않는다.

그렇다면 몽골 사람과 한국 사람 사이에 발을 밟거나 치는 일이 발생하면 어떻게 될까? 유튜브에서 이와 관련된 재미있는 동영상을 본 적이 있는데 그것을 간단히 소개하면 다음과 같다. 한국인 유튜브 사회자와 몽골인 출연자 사이의 대화인데, 먼저 몽골 출연자는 “제가 한국에 온 지 벌써 14년이 넘었어요. 그래서 이제는 ‘한국 분은 안 되고 몽골 분은 되고…’라는 식으로 판단할 수 있어요. 그런데 아직도 제가 어느 한국 분의 발을 밟거나 치면 제 손이 그냥 올라가요. 이때는 제 손이 조금 부끄럽게 여겨져요”라고 말한다. 그러자 한국 사회자가 “예를 들어 출연자님이 길을 가다가 제 발을 밟았어요. 그러면 바로 손을 내미시나요”라고 묻는다. 몽골 출연자는 “그렇지요. 예를 들어, 이렇게 대화하다가 제가 사회자님의 발을 툭 쳤어요. 그러면 대화는 계속하면서 제가 사회자님과 악수하는 거지요. 발을 툭 치면 자동으로 손을 툭 잡는 거, 이런 게 뭔지 아시죠”라고 말한다.



몽골 사람들의 이런 행동은 그들의 전통 생활 양식과 관련이 있다. 지금은 도시에 사는 사람들도 많지만, 과거에는 대부분 넓은 초원에서 유목민으로 살았다. 유목민에게 발은 아주 중요한 부위였다. 발을 다치면 옮겨 다닐 수 없기 때문이고 이것은 유목민에게는 치명적인 일이었다. 그래서 그들은 발을 머리나 심장보다, 아니면 적어도 그만큼 중시했다. 이렇게 발을 중시하기 때문에 만약 발을 밟고도 악수를 청하지 않으면 그것은 싸움을 청하는 것과 같았다. 그래서 발을 밟은 사람은 바로 손을 내밀어 악수를 청했다. 이것은 남녀노소를 가리지 않고 모두에게 해당하는 일이었다.

장한업 이화여자대학교 다문화·상호문화협동과정 주임교수

이렇게 몽골 사람들은 누군가의 발을 밟으면 밝은 얼굴로 악수를 청한다. 이때 악수는 기분 나쁜 상황을 좋게 바꾸는 훌륭한 수단이다. 몽골 사람들의 악수는 “내가 당신의 발을 밟은 것은 실수예요. 하지만 이것도 귀한 인연이네요”라는 의미에 가깝다. 한국 사람은 어떤가? 대도시, 특히 복잡한 지하철이나 버스에서 다른 사람의 발을 밟거나 치기 쉽다. 지하철이나 버스가 급정차나 급출발하면 이런 일이 자주 일어난다. 발을 밟힌 사람은 인상을 쓰기도 하고 화를 내기도 한다. 이럴 때 바로 위에서 말한 몽골 사람들의 악수 의미를 떠올린다면 마음이 훨씬 편해지지 않을까.



아무튼 몽골 사람들은 한국 사람이 발을 밟거나 쳤을 때 사과는 해도 악수는 하지 않는다는 사실을 알고 만약 그렇게 하더라도 오해하지 않기를 바란다. 한국 사람들은 몽골 사람의 발을 밟거나 쳤을 때 바로 사과하고 악수를 청하면 좋을 것 같다. 그러면 상대방도 그 사과를 흔쾌히 받아들일 거다. 물론 이런 행동은 한국 사람들에게는 어색할 것이다. 이것은 문화의 일부분이고 문화는 상당 부분 무의식적이기 때문이다.

장한업 이화여자대학교 다문화·상호문화협동과정 주임교수

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