‘응급실 뺑뺑이’ 없도록… 대구시, AI 이송∙지역필수의사제 도입 [지방자치 투데이]

대구시가 반복되는 응급실 미수용 문제, 일명 ‘응급실 뺑뺑이’를 해결하기 위해 환자 이송부터 최종 치료까지 전 과정을 연계한 종합 대책을 내놨다.

인공지능(AI) 기반의 신속한 이송체계를 도입하고 전국 최초로 '계약형 지역필수의사제'를 시행해 응급의료 안전망을 촘촘히 다진다는 구상이다.

119구급대 앰블런스. 사진은 해당기사와 직접 관련 없음. 연합뉴스

대구시는 이 같은 내용을 골자로 한 ‘대구형 응급의료 안전망 강화 대책’을 추진한다고 12일 밝혔다. 이번 대책은 환자 이송부터 최종 치료에 이르기까지 전 단계의 실행력을 높이는 데 초점을 맞췄다.

구체적으로는 △AI 기반 신속 이송체계 구축 △최종 치료 인프라 확충 △의료계 협력 강화 △의료진 법적 부담 완화 등 4대 핵심과제를 중심으로 전개된다. 우선 시는 다음 달부터 지역 19개 응급의료기관과 119구급대에 '응급 통합 AI 플랫폼'을 확대 적용한다. 이 플랫폼은 구급대 이송 단계부터 환자 상태에 맞는 적정 병원을 AI가 실시간으로 찾아내는 시스템이다.

시는 이를 통해 구급대원이 병원마다 일일이 수용 여부를 전화로 확인하던 절차를 대폭 줄여 병원 선정 시간을 단축하고 이송 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 병원 선정이 까다로운 중증 응급환자를 위한 안전장치도 강화된다. 다중이송∙전원협진망을 구축해 대응력을 높이는 한편, 특히 고위험 임산부의 경우 병원 선정이 15분을 초과하면 즉시 전국 단위의 병원 선정체계를 가동해 의료 공백을 최소화하도록 조치했다.

의료진 부족으로 인한 응급실 마비 사태를 막기 위해 근본적인 인력 확보 대책도 추진된다. 시는 10월부터 6개 병원, 6개 필수과 의사 20명을 대상으로 5년간 인건비 일부를 지원하는 '계약형 지역필수의사제'를 본격 가동한다. 이를 통해 지역 필수의료 분야의 안정적이고 지속 가능한 진료 기반을 마련하겠다는 취지다.

현장 의료진이 안심하고 환자 치료에 전념할 수 있도록 사후 지원책도 마련했다. 구급대의 지시에 따른 '직권이송' 환자를 수용해 치료하는 과정에서 중대한 과실이 없는 경우, 의료진에게 제기되는 형사사건 대응 비용을 시가 지원할 방침이다. 이는 법적 책임에 대한 부담 탓에 의료진이 응급환자 수용을 주저하는 고질적인 문제를 해결하기 위한 조치다. 시는 앞으로도 지역 의료계와 지속적으로 소통∙협력하며 현장의 의견을 정책에 실시간으로 반영해 나갈 계획이다.

추경호 대구시장은 “환자 발생부터 이송, 치료, 회복까지 한 번에 이어지는 대구형 응급의료 안전망을 구축하겠다”며 “지방 의료의 새 이정표를 제시하고, 모든 시민이 체감할 수 있는 안전하고 안심할 수 있는 도시를 만들겠다”고 강조했다.

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