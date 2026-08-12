‘갈비사자’ 바람이 22살로 세상 떠나…청주동물원 구조 3년 만

‘갈비사자’로 불리며 전국적인 사랑을 받은 수사자 ‘바람이’가 충북 청주동물원에서 생을 마감했다.

충북 청주동물원에서 '갈비사자'로 불렸던 수사자 바람이가 세상을 떠났다. 뉴시스

12일 청주시에 따르면 이날 오전 8시쯤 청주동물원에서 바람이가 숨진 것이 확인됐다. 정확한 사인은 현재 분석 중이다.

사자의 평균 수명이 일반적으로 10~15년인 점을 고려하면 22살인 바람이는 노화에 따른 자연사 가능성이 큰 것으로 보고 있다.

바람이는 2004년 서울어린이대공원에서 태어나 2016년 경남 김해의 한 동물원으로 옮겨졌다. 당시 비좁은 실내 공간에서 장기간 홀로 생활하며 쇠약해졌고, 늑골이 앙상하게 드러난 모습이 알려지면서 ‘갈비사자’라는 이름으로 전국적인 관심을 받았다.

청주동물원은 바람이의 사연을 접한 뒤 소유주와 협의를 거쳐 2023년 7월 5일 바람이를 청주로 옮겼다. ‘더 좋은 삶을 살기를 바란다’는 의미를 담아 ‘바람이’라는 이름도 붙였다.

청주로 온 바람이는 새로운 환경에 적응하면서 건강을 회복했다. 처음에는 낯선 환경을 경계했지만 점차 실외 방사장에서 생활하는 시간이 늘었다. 충분한 영양 공급과 재활 등을 거치면서 이송 약 두 달 만에 체형도 정상 범위까지 회복했다.

이후 자연과 비슷한 환경으로 조성된 야생동물보호시설에서 생활했으며, 암사자 ‘도도’와 적응훈련을 거쳐 함께 지냈다. 2024년에는 김해에서 태어난 바람이의 딸 ‘구름이’가 청주동물원으로 옮겨오면서 부녀 사자의 재회가 화제가 되기도 했다.

동물원 관계자는 “그동안 바람이를 아끼고 응원해주신 많은 시민들께 감사드린다”며 “바람이가 남긴 의미를 되새기며 앞으로도 동물들이 보다 나은 환경에서 생활할 수 있도록 동물복지 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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