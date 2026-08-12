'아리랑' 방탄소년단, 세 번째 日 오리콘 누적 100만 포인트…해외가수 유일

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 일본 음악시장에서 해외 아티스트 최초 기록을 휩쓸었다.

12일 오리콘에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 실물 앨범, 디지털 다운로드, 스트리밍 판매량을 더한 '합산 앨범 랭킹'(8월17일 자)에서 누적 100만 포인트를 달성했다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단은 이로써 일본 베스트 앨범 'BTS, 더 베스트', 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7 ~ 더 저니 ~ (MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~)'에 이어 통산 세 번째 100만 포인트 돌파 앨범을 보유하게 됐다.

이는 현지 인기 가수 스노우맨(Snow Man), 미세스 그린 애플(Mrs. GREEN APPLE)에 이은 역대 세 번째 기록이며 해외 아티스트로는 방탄소년단이 유일하다.

빌보드 재팬에서도 또 하나의 성적을 추가했다. 2020년 발표한 디지털 싱글 '다이너마이트(Dynamite)'가 누적 재생 수 10억 회를 넘었다. 아마존 뮤직, 스포티파이, 라인 뮤직 등 일본 주요 음악 플랫폼의 재생 수와 루미네이트가 제공하는 유튜브 뮤직 조회 수 등을 합산한 집계다. 10억 스트리밍 고지를 밟은 해외 곡은 '다이너마이트'가 최초다. 방탄소년단 단일 곡 중에서도 최다 재생 수다.

'다이너마이트'는 방탄소년단의 첫 영어곡으로 같은 해 9월5일 자 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 K-팝 그룹 최초로 정상을 꿰찼다. 일본에서는 2021년 종합 송 차트 빌보드 재팬 '핫 100' 연간 차트 2위에 올랐다.

한편 '아리랑'은 지난 6월 발표된 오리콘 '상반기 랭킹 2026'에서 '앨범 랭킹'과 '합산 앨범 랭킹'을 석권하며 2관왕을 안았다. 상반기 '앨범 랭킹'에서 70만 장 넘는 판매량을 달성한 것은 2004년 전설적인 록 밴드 퀸(Queen)의 컴필레이션 앨범 '주얼스(Jewels)' 이후 22년 만이다. 또한 상반기 '합산 앨범 랭킹'에서는 현지 인기 그룹 '킹앤프린스(King & Prince)', '스노우맨'에 이어 역대 세 번째이자 해외 아티스트 최초로 80만 포인트를 돌파하며 정상에 올랐다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지