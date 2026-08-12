하영, 증조부 친일 논란에 자필 사과 “가족사 무지와 가벼운 언급 반성”

증조부 친일 행적 논란에 휩싸인 하영이 손편지로 사과문을 작성했다. 하영 인스타그램 캡처

증조부 안상호의 친일 행적 논란으로 구설에 오른 배우 하영(본명 안하영)이 자필 편지를 통해 직접 사과했다.

하영은 12일 사회관계망서비스(SNS)에 수기로 작성한 사과문을 게시하며 “저의 증조부와 관련된 일들로 큰 실망과 상처를 안겨드린 점 고개 숙여 사과드린다”고 밝혔다.

그는 “그동안 가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다”며 “부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔다”고 해명했다.

이어 “이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보며 증조부의 친일 행적을 알게 됐다”면서 “일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다”고 고개를 숙였다.

특히 초반 ‘사실무근’ 대응에 대해서도 반성의 뜻을 표했다.

하영은 “논란 초기 사실관계를 정확히 알지 못한 상태에서 소속사를 통해 사실무근이라는 입장이 나가게 됐다”며 “충분한 확인 없이 잘못된 입장이 전달되도록 한 점 역시 저의 부족함이며, 더 큰 혼란을 드려 진심으로 죄송하다”고 전했다.

아울러 “광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스럽다”며 “앞으로 역사를 깊이 있게 공부하고, 독립유공자와 나라의 광복을 위해 힘쓴 분들을 존경하는 마음으로 섬기며 말뿐이 아닌 행동으로 실천하겠다”고 다짐했다.

앞서 하영은 최근 예능 프로그램에 출연해 질문에 답하는 과정에서 “증조부가 한양 최초로 서양식 병원을 개원하고 고종 황제를 진료했다”고 소개해 ‘4대째 의사 집안’으로 화제를 모았다.

그러나 이후 증조부가 안상호라는 사실이 드러나면서 친일 논란에 휩싸였다. 이완용 등을 중심으로 결성된 친일 단체 ‘대정실업친목회’의 초기 평의원 명단에 오른 인물이기 때문이다.

하영 측은 당초 사실무근이라 반박했다가 이후 대정친목회 명단 기록을 확인했다며 성급한 답변에 대해 사과 입장을 밝혔다.

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