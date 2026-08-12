유혜정 "20년간 연애 안 해…남자와 대화 거의 없어"

배우 유혜정이 20년 동안 연애를 하지 않았다고 밝혔다.

12일 오후 8시 방송되는 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 유혜정과 딸 서규원이 출연한다.

배우 유혜정이 20년 동안 연애를 하지 않았다고 밝혔다. TV조선

이날 유혜정은 딸과 함께 타로점을 보며 연애운을 확인했다.

서규원이 "엄마에게 새로운 배필이 생길까요?"라고 묻자 유혜정은 현재 만나는 사람이 있느냐는 질문에 "없다"고 답했다.

현영이 "그동안 연애를 한 번도 안 했냐"고 묻자 유혜정은 "그렇다"고 말했다. 딸 서규원도 "내가 증인"이라고 거들었다.

유혜정은 20년 동안 남자와 대화를 나눈 적도 거의 없었다고 털어놨다.

그는 "이제는 연애의 감정을 잊어버렸다"며 "지금은 친구같이 편안한 사람을 만나고 싶다"고 말했다.

이날 서규원은 근황도 전했다. 서규원은 "올해 벌써 27살"이라며 "3년 차 직장인으로 호텔 인사팀에서 근무하고 있다"고 밝혔다.

모녀는 과거 체중이 늘었던 경험도 공개했다. 유혜정은 "2022년에 15㎏이 쪄서 65㎏까지 나갔었다"고 말했고, 서규원은 "엄마의 체질을 닮아 고민"이라며 입사 3개월 만에 6kg이 늘었다고 밝혔다.

<뉴시스>

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