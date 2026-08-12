보훈부, 독립유공자 산재 묘소 스마트 안내판 설치…허위 선생 묘소서 첫 제막

국가보훈부가 제81주년 광복절을 맞아 국립묘지 외에 안장된 독립유공자의 공훈 선양을 위한 스마트 안내판 설치에 나선다.

국가보훈부는 12일 오후 경북 구미시 왕산 허위 선생 묘소에서 권오을 장관과 유족, 구미시장 등 70여 명이 참석한 가운데 첫 제막식을 개최했다.

허위 선생 묘소. 보훈부 제공

‘독립유공자 바로 봄’(국민참여예산) 사업으로 추진되는 이번 스마트 안내판은 가로 20㎝, 세로 120㎝ 규격으로, 독립유공자의 이름·출생 및 사망 연도·본적·훈격·독립운동 계열 등이 기록된다.

QR코드도 탑재돼 스마트폰으로 스캔하면 ‘공훈전자사료관’에 접속해 공적과 독립운동 관련 자료를 확인할 수 있다.

보훈부는 올해 전국에 산재한 독립유공자 묘소 3000여 기 중 훈격과 지역별 안배를 고려해 우선 50여 기에 안내판을 설치하고, 이후 연차적으로 확대할 계획이다.

이날 제막식에는 광복절을 맞아 국가보훈부 초청으로 방한한 허위 선생의 외고손 2명(초포프 세르게이·초포프 막심, 키르기스스탄 거주)도 참석했다.

허위 선생(1855~1908)은 1896년 금산의진 참모장으로 의병활동을 시작한 뒤 1908년 전국 의병 연합부대인 13도 창의군 군사장으로 서울진공작전을 주도했다.

같은 해 6월 영평에서 체포된 뒤 10월 서대문형무소에서 순국했으며, 1962년 대한민국장이 추서됐다.

권오을 장관은 제막식에서 유족들에게 허위 선생의 초상화와 유서가 담긴 액자를 증정했다.

권 장관은 “전국 산재 묘소에 잠들어 계신 독립유공자 한 분 한 분의 숭고한 공훈을 기억하고 선양하기 위한 안내판 설치는 독립영웅들의 희생을 잊지 않고 끝까지 기억하겠다는 국가의 당연한 의무”라고 밝혔다.

13일에는 경기도 용인 충정공 민영환 선생 묘소에서 강윤진 차관과 유족 등이 참석한 가운데 두 번째 안내판 제막식이 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지