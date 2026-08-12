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상미당홀딩스, 폭염 지역에 생수 2만5500개 긴급 지원

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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상미당홀딩스(옛 SPC그룹)가 행복한재단과 함께 폭염으로 어려움을 겪고 있는 지역에 생수 총 2만5500개를 지원한다고 12일 밝혔다.

 

상미당홀딩스(옛 SPC그룹)가 행복한재단과 함께 폭염으로 어려움을 겪고 있는 지역에 생수 총 2만5500개를 지원한다고 12일 밝혔다. 상미당홀딩스 제공
상미당홀딩스(옛 SPC그룹)가 행복한재단과 함께 폭염으로 어려움을 겪고 있는 지역에 생수 총 2만5500개를 지원한다고 12일 밝혔다. 상미당홀딩스 제공

 

행복한재단은 대한적십자사의 요청을 받아 서울·경기·인천·강원·경북 등 5개 지역에 생수를 전달한다. 전달된 생수는 대한적십자사의 폭염 대응 활동을 통해 도움이 필요한 지역에 지원될 예정이다. 

 

상미당홀딩스는 지난 5일 서울 용산구에 위치한 서울특별시립 서울역쪽방상담소에 건강 꾸러미 200개와 생수 2000개를 지원하는 등 폭염 취약계층에 도움의 손길을 내밀어 왔다.

 

국가적 재난·재해 발생 시에는 대한적십자사와 협력해 긴급 구호물품과 성금 등도 지원했다.

 

지난해 7월과 8월에는 집중호우 피해를 입은 충청·호남·경남·전라 지역에 빵과 생수 등 구호물품 총 2만8000개를 지원했고, 2024년에는 폭우 피해를 입은 경북 안동과 전북 익산 지역에 빵과 생수를 전달했다.

 

상미당홀딩스 관계자는 “이번 지원이 무더위로 어려움을 겪고 있는 분들에게 조금이나마 도움이 되기를 바란다”고 말했다.


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