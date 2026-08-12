왜 19년 만에?…‘망작’ 혹평받았던 ‘디 워’ 넷플릭스서 폭풍 역주행

심형래 감독의 영화 ‘디 워’가 개봉 19년 만에 넷플릭스에서 다시 주목받고 있다. 특히 프랑스·독일·이탈리아 등 유럽 주요 국가에서 영화 부문 2위까지 오르며 예상 밖의 흥행을 기록했다.

글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘디 워’는 지난 10일(현지시간) 넷플릭스 글로벌 영화 순위 6위에 올랐다. 11일에는 9위를 기록하며 이틀 연속 글로벌 톱10에 이름을 올렸다.

영화 '디워' 포스터(왼쪽), 스틸컷. 사진='디워' 측 제공

유럽에서의 반응은 더욱 두드러졌다. ‘디 워’는 프랑스와 독일, 이탈리아 등 주요 국가에서 영화 부문 2위까지 상승했다. 지난 6일 넷플릭스에 새롭게 공개된 지 불과 며칠 만에 이 같은 순위에 진입한 것이다.

‘디 워’는 2007년 개봉한 SF 판타지 영화다. 심형래 감독이 연출하고 직접 각본에도 참여했으며, 한국 전설에 등장하는 이무기를 소재로 인간과 거대한 괴수의 대결을 그렸다. 미국 로스앤젤레스를 배경으로 한국적 소재와 할리우드식 괴수 영화를 결합한 것이 특징이다.

개봉 당시 국내에서 약 800만명의 관객을 동원하며 흥행에 성공했지만, 작품의 완성도와 구성, 컴퓨터그래픽(CG) 등을 놓고 평단의 엇갈린 평가를 받았다. 해외에서도 호평과 혹평이 함께 나오는 등 이른바 ‘망작’ 논란이 거셌다.

이번 역주행의 가장 직접적인 계기는 넷플릭스 공개로 분석된다. 오래된 작품이 스트리밍 플랫폼에 새롭게 편성되면서 추천 알고리즘을 통해 현지 이용자들에게 노출돼 관심을 끌었을 가능성이 제기됐다.

영화 전문 매체들은 최근 판타지 장르에서 용을 소재로 한 작품에 대한 관심이 높아진 점도 배경으로 거론하고 있다. 복잡한 서사보다 거대한 용과 괴수의 대결을 앞세운 오락영화라는 점이 OTT 이용자들에게 새롭게 받아들여졌다는 분석이다.

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