“하수구에 그냥 버리던 쌀뜨물”… 주방 이모님들이 꼭 챙기는 진짜 이유 [헬스&라이프]

사발에 담긴 쌀뜨물을 유리병에 따르고 있다.기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

쌀을 씻을 때마다 나오는 뿌연 쌀뜨물은 대부분 아무 생각 없이 하수구로 흘려보내기 십상이다. 하지만 이 무심코 버려지는 물은 주방 내 어떤 화학 세제보다 안전하면서도 강력한 세정·소취 능력을 품은 ‘천연 세정제’다.

전분질의 분자 구조와 산도(pH) 반응이라는 과학적 원리를 이해하고 나면, 쌀뜨물은 주방 위생과 식재료 관리를 바꿀 유용한 도구가 된다.

뿌연 물속 전분 입자가 만드는 ‘흡착의 과학’

쌀뜨물 속 전분의 흡착력을 이용해 프라이팬의 기름때를 닦아내는 모습. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

쌀뜨물이 기름때를 닦아내는 비결은 쌀에서 녹아 나온 전분(녹말) 입자에 있다. 전분 분자는 다공성 구조를 띠고 있어 기름이나 오염 물질을 그물망처럼 가두어 흡착하는 성질이 뛰어나다.

팬에 남은 기름때에 쌀뜨물을 붓고 잠시 두면, 전분 입자가 기름을 둘러싸 표면에서 떼어낸다. 잔류 화학물질 걱정이 큰 식기나 뚝배기, 아기 식기를 세척할 때 식기세척 세제 대신 쓰기 좋은 이유다.

비린내를 잡는 성분 중화 반응

생선이나 해산물 특유의 비린내는 ‘트리메틸아민(Trimethylamine)’이라는 알칼리성 물질이 원인이다. 쌀뜨물은 약산성(pH5.5∼6.0)을 띠고 있어 이 알칼리성 악취 성분을 화학적으로 중화한다.

약산성 쌀뜨물에 생선을 담가 특유의 알칼리성 비린내 성분을 중화하는 모습. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

생선이나 오징어를 조리하기 전 쌀뜨물에 10~15분간 담가두면 비린내가 대폭 줄어들고 살집이 탄탄해지는 효과를 얻을 수 있다. 찌개나 국을 끓일 때 육수로 활용하면 쌀 속 유기산과 녹말 성분이 잡내를 잡고 국물 입자를 부드럽게 엮어 풍미를 깊게 만들어 준다.

첫 번째 물은 버리고, 사용은 24시간 이내로

다만 쌀뜨물을 사용할 때 반드시 지켜야 할 주의사항이 있다.

첫 번째 씻은 물은 버려야 한다. 쌀 표면에 남아있을 수 있는 미세먼지나 잔류 농약, 불순물을 씻어내기 위함이다. 세정이나 요리에 쓰는 것은 2등수(두 번째) 또는 3등수(세 번째) 쌀뜨물이 적합하다.

실온에 오래 방치되어 표면에 기포가 생기고 변질이 시작된 쌀뜨물. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

아울러 24시간 이내 사용이 원칙이다. 쌀뜨물은 영양 성분이 풍부해 실온에 방치할 경우 상온(20∼25) 기준 불과 수 시간 만에 세균이 폭발적으로 증식하며 부패한다. 냉장 보관하더라도 하루(24시간)를 넘기지 않고 사용하는 편이 안전하다.

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