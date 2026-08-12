이시언, 아들과 나란히 누워 다정한 한때…행복한 가족의 일상

배우 이시언이 아들이 함께 시간을 보내는 모습을 공개하며 가족의 근황을 전했다.

배우 이시언이 아들이 함께 시간을 보내는 모습을 공개하며 가족의 근황을 전했다. solsolminimi, 이시언 사회관계망서비스(SNS)

이시언은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 가족의 모습을 담긴 콘텐츠를 재게시했다. 공개된 콘텐츠에는 “큰솔민이 작은 보연이”라며 “엄마의 사랑들”이라는 문구가 적혀 있었다.

공개된 사진에서는 이시언과 아들 솔민 군이 나란히 누워 편안한 시간을 보내고 있는 모습이 눈길을 끌었다. 이시언은 아들의 곁에 몸을 눕힌 채 얼굴을 가까이 대고 다정한 분위기를 연출했다. 특별한 포즈 없이도 아들을 향한 아버지의 애틋한 마음이 자연스럽게 전해졌다.

특히 부자의 닮은 외모도 시선을 모았다. 이시언과 솔민 군은 모두 크고 또렷한 눈매를 지니고 있어 사진 속에서 서로를 빼닮은 모습으로 보였다. 아버지와 아들이 편안하게 누워 있는 모습에서 가족만의 친밀하고 따뜻한 분위기도 느껴졌다.

사진으로 가족의 근황을 접한 누리꾼들은 “아기가 벌써 이목구비가 시원하다”, “잘생겼다”, “솔민이 아버님 행복해 보이신다”는 등의 댓글을 남겼다.

한편 서지승과 이시언은 지난 2018년 열애 사실을 공개적으로 알리며 연예계 대표 공개 커플로 인연을 이어왔다고 알려진다. 이후 두 사람은 약 3년간 교제한 끝에 2021년 결혼식을 올리고 부부가 됐다고. 결혼 이후에도 각자의 활동을 이어온 두 사람은 지난 5월 아들을 품에 안으며 부모가 됐다.

이번에 공개된 사진은 이시언이 아들과 함께 보내는 소소한 일상을 담고 있어 더욱 관심을 받고 있다. 방송이나 공식 석상이 아닌 일상적인 공간에서 아들과 시간을 보내는 이시언의 모습이 공개되면서, 배우로서의 모습과는 또 다른 자연스러운 면모도 엿볼 수 있었다.

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