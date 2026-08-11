세계유산 무안갯벌서 ‘제12회 황토갯벌축제’ 개최

전남광주통합특별시 무안군이 유네스코 세계자연유산으로 등재된 무안갯벌의 생태적 가치를 온몸으로 체험하는 ‘제12회 무안황토갯벌축제’를 전격 개최한다.

11일 무안군에 따르면 군은 오는 29일부터 9월6일까지 9일간 무안황토갯벌랜드 일원에서 ‘갯벌이 살아있다’를 주제로 황토갯벌축제를 열고 관람객을 맞이한다. 자연과 사람이 어우러지는 생태 체험형 축제로, 관람 편의성을 높이기 위해 주말을 중심으로 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

제12회 무안황토갯벌축제 포스터. 무안군 제공

개막 첫날인 29일에는 ‘무안갯벌 유네스코 세계자연유산 등재 기념식’이 열려 세계가 인정한 무안갯벌의 가치와 보전의 의미를 군민 및 관광객과 함께 공유한다. 이어 바다 위를 가로지르는 국내 최장 1.5㎞ 보행 목교인 ‘무안갯벌탐방다리 걷기대회’를 개최해 탁 트인 황토갯벌의 풍광을 감상하는 이색적인 경험을 선사한다.

축제 기간 체험 콘텐츠와 방문객 편의시설도 대폭 강화된다. 낙지광장 물놀이장에는 온 가족이 즐길 수 있는 워터타워를 새롭게 설치하고, 인기가 높은 갯벌장어잡기 체험 운영 횟수와 생태갯벌 체험 공간을 대폭 확장했다.

특히 연일 이어지는 폭염에 대비해 전용 그늘막과 실내 쉼터를 대대적으로 보강했으며, 바다예술체험, 동화캠프, 작은영화관 등 쾌적한 실내 프로그램도 다각도로 배치했다. 아울러 지역 농수특산물 판매장에서는 우수 특산물 판매와 함께 양파김치 담그기 등 로컬 미식 체험 프로그램도 운영된다.

박문재 무안군축제추진위원장은 “이번 축제는 유네스코 세계자연유산으로 가치를 인정받은 무안갯벌의 숨결을 직접 보고 느끼고 체험할 수 있도록 정성껏 준비했다”라며 “가족과 연인, 친구가 함께 어울려 여름의 끝자락을 즐기는 뜻깊은 축제가 되길 바란다”고 말했다.

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