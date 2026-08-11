안규백 “마오쩌둥 어록이 내 좌우명”에… 국민의힘 “존재 자체로 군 조롱”

국민의힘 정점식 원내대표는 11일 안규백 국방부 장관의 이른바 ‘마오쩌둥 좌우명’ 발언에 대해 “어느 나라 장관이냐”며 경질을 요구했다.

정 원내대표는 이날 원내대책회의에서 “안 장관의 엽기적인 발언이 지탄을 받고 있다”며 이같이 밝혔다.

국민의힘 정점식 원내대표가 11일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 안 장관이 지난 6월 공군사관학교를 방문해 마오쩌둥의 좌우명인 ‘처변불경’(정세가 변해도 놀라지 않는다)이 자신의 좌우명이라고 한 사실을 언급했다. 그는 “주적이 어디인지 대답도 못 하는 정권에서 탈영 의혹을 받고 있는 국방부 장관이 사관학교에 생도들 앞에서 모택동의 좌우명을 금과옥조처럼 떠받들고 있다고 자랑한 것”이라며 “이게 도대체 어느 나라 군대이고, 어느 나라 장관이냐”고 반문했다. 이어 “국방부는 안 장관의 발언이 문제가 되자 인문학적 비유라고 둘러댔다”며 “피아식별을 못 하는 것도 모자라 피아를 뒤바꿔버리는 것이 인문학이라면, 종북 간첩은 위대한 인문학자라고 불러야 할 것”고 비판했다.

정 원내대표는 “이런 인물이 장관을 차지하고 있으니 우리의 안보가 안에서부터 썩어들어 간다”며 “안 장관의 존재 자체가 군에 대한 조롱이다. 당장 경질해야 한다”고 촉구했다.

성일종 의원도 페이스북을 통해 “마오쩌둥은 6·25전쟁을 승인했고, 한국전쟁에 중국 공산군을 참전시켜 수많은 국군과 유엔군 장병들의 목숨을 앗아가고 한반도 통일의 기회를 무자비하게 짓밟은 인물”이라며 “지금까지도 한반도 분단이 고착화되어 있는 것도 마오쩌둥 때문”이라고 지적했다.

그러면서 “그런 마오쩌둥의 좌우명이 자신의 좌우명이라는 말을 국방부 장관이, 그것도 사관생도들 앞에서 할 수 있느냐”며 “아직도 생존해 계시는 한국전쟁 참전용사분들과 순국하신 참전용사분들께서 모두 분노하고 계실 것”이라고 했다.

성 의원은 안 장관을 향해 “묻지도 않은 좌우명 말고 탈영 의혹에 대해서나 제대로 밝히고 병적기록부를 지금 즉시 공개하라”고 목소리를 높였다.

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