이 대통령 "첨단산업, 경제 대도약 씨앗…추가 발굴 노력 계속돼야"

이재명 대통령은 11일 "균형 발전과 초격차 첨단산업의 과감한 육성을 통해서 국민과 함께 대체불가 대한민국을 만들어 갈 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 국무회의 모두발언에서 "국토균형발전이 지속적 성장의 토양이라면 초격차 첨단산업 육성은 경제 대도약을 위한 씨앗"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 전날 개최한 3대 메가프로젝트 민관합동점검회의와 관련 "정부 수립 이후 최대 프로젝트이다 보니 현실적으로 개선해야 할 부분이 적지 않다"고 했다.

이어 "기존의 낡은 관행이나 불필요한 절차를 과감히 개선 또는 단축하고 조기 투자를 가로막는 장애물을 선제적으로 제거하는 데 전 부처, 전 지방정부가 힘을 모아야겠다"며 "안 되는 이유를 찾지 말고 일이 되는 방법을 찾는 적극적이고 능동적이며 창의적인 행정을 적극 당부한다"고 밝혔다.

아울러 "3대 메가 프로젝트와 함께 우리가 키워갈 미래의 씨앗들을 추가 발굴하는 노력도 계속해야 되겠다"고 강조했다.

그러면서 "SMR(소형 모듈식 원자로), 재생에너지, 양자컴퓨터, 우주항공, 첨단바이오 등은 글로벌 미래산업의 패권을 좌우할 핵심 분야다. 이들 분야에 대한 전략적 투자 역시 3대 메가 프로젝트에 버금가는 수준으로 치밀하고 집중적으로 진행해야 되겠다"고 덧붙였다.

또한 이 대통령은 "초유의 폭염과 폭우 한파가 일상화되는 이런 기후재난 시대를 맞이해서 사회 전반의 시스템 개선 노력도 필요하겠다"고 말했다.

이와 관련해 "특히 근거 규정이 미비하거나 담당 주체가 불분명한 주거 대책 때문에 보호의 사각지대에 놓인 국민들이 많이 있다"며 "기후재난 관점에서 최저 주거 기준의 개정을 적극 검토하고 고시원과 비닐하우스 판잣집 같은 주택 이외의 거처에 대한 개선 작업도 서두를 필요가 있다"고 했다.

이어 "정책이 국민이 처한 상황을 따라가야지 거꾸로 국민의 삶을 기성 제도에 억지로 꿰맞추는 그런 우를 범해서는 안 되겠다"면서 "공직자 여러분들께 기존 사회안전망 체계에 혹여 공백이나 부족함이 없는지 늘 부지런히 점검하고 어려운 국민의 삶을 세심하게 살피는 진정한 공복의 자세를 당부드린다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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