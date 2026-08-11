고양시, 내비게이션에 실시간 교통신호 정보 확대 제공

경기 고양시가 출퇴근 시간대 교통량이 많은 고양대로와 중앙로, 화정로 등 3개 도로 112곳의 실시간 교통신호 정보를 추가로 제공한다.

실시간 교통신호 정보제공 서비스는 지자체와 경찰청에서 관리하는 교통신호 정보를 민간 내비게이션과 연계해 운전자에게 전방 신호등의 잔여 시간과 신호 변경 시점 등을 실시간으로 제공하는 서비스다.

내비게이션에서 제공되는 실시간 교통신호 정보 화면. 고양시 제공

현재 네이버 지도 내비게이션에서 서비스를 제공하고 있다.

사업 대상 구간인 고양대로와 중앙로는 고양시 내에서 출퇴근 시간대 교통량이 집중되는 주요 혼잡도로다. 시는 지난 1월 중앙로 29개 교차로(덕은교 삼거리~대곡역)에 대해 실시간 교통신호 정보제공 사업을 우선 시행한 바 있다.

이번에 112개소를 추가하며 고양대로, 중앙로, 화정로 전 구간 총 141개소의 신호등에서 실시간 교통신호 정보제공 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

운전자는 교차로 접근 시 신호 대기시간을 사전에 예측할 수 있어 불필요한 급가속과 급감속을 줄일 수 있으며, 교차로 진입 시 발생하는 꼬리물기와 급제동에 따른 추돌사고 예방에도 도움이 될 것으로 기대된다.

시 관계자는 “매일 출퇴근길 교통정체로 불편을 겪던 시민들이 보다 안전하고 예측 가능한 운전을 할 수 있을 것으로 기대한다”며 “교통 체증 완화와 사고 예방에 효과가 있는 만큼 앞으로도 주요 도로를 중심으로 첨단 스마트 교통 서비스를 차질 없이 펼쳐 나가겠다”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지