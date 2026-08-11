보훈부·하나금융그룹, 국립묘지 참배환경 개선 업무협약 체결

국가보훈부와 하나금융그룹이 국립묘지 참배환경 개선을 위해 손을 맞잡았다.

국가보훈부는 하나금융그룹과 함께 지난 10일 국립서울현충원에서 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

권오을 국가보훈부 장관(왼쪽)이 10일 서울시 동작구 국립서울현충원에서 열린 국가보훈부-하나금융그룹 업무협약식에 참석하여 함영주 하나금융그룹 회장과 협약서에 서명후 기념촬영을 하고 있다. 보훈부 제공

이번 협약에 따라 양 기관은 총 2억5000만원 규모의 사업을 추진한다.

주요 내용은 국립서울현충원과 국립대전현충원의 노후 석비 2000여 기 정비, 스마트 그늘막 15개 설치 등이다.

국가보훈부는 그동안 석비에 안장자 이름을 새긴 후 검정색 페인트를 충전하는 방식으로 관리해왔으나, 세월이 지나면 페인트가 탈락해 이름을 알아보기 어려워지는 문제가 있었다.

특히 서울현충원은 조성된 지 70여 년이 지나 글자 탈색·박리로 정비가 필요한 석비가 많은 상황이다.

양 기관은 유가족의 별도 요청이 없더라도 무연고 묘소를 포함해 정비가 필요한 석비를 직접 찾아 손보기로 했다.

또 폭염 속 참배객의 편의를 위해 스마트 그늘막도 설치한다.

특히 10만 기 규모의 넓은 묘역을 갖춘 국립대전현충원에는 그늘막 설치 효과가 클 것으로 기대된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지