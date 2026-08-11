한의약진흥원, 유망 한의약 기업 투자유치 컨설팅 지원

한국한의약진흥원은 대구∙경북 지역의 유망 한의약 관련 기업을 발굴하고 성장 기반을 강화하기 위해 ‘2026년 한의약 기업 맞춤형 컨설팅 투자유치 지원 프로그램’에 참여할 기업을 21일까지 모집한다고 11일 밝혔다.

이번 프로그램은 지역 내 한의약 기업들의 투자유치 역량을 끌어올려 실질적인 사업 확장과 경쟁력 확보를 돕기 위해 마련됐다. 지원 대상은 대구와 경북 지역에 소재한 한의약 관련 제약, 식품, 화장품, 의료기기, 헬스케어 분야 기업 등이다.

‘한의약 기업 맞춤형 컨설팅 투자유치 지원 프로그램’ 홍보 포스터. 한국한의약진흥원 제공

한국한의약진흥원은 심사를 거쳐 10개사 내외를 최종 선정할 계획이다. 선정된 기업들은 먼저 전문 진단을 통해 현재 사업모델(BM)의 타당성과 투자 준비 수준 등을 정밀하게 점검받게 된다. 진단 결과에 따라 각 기업의 특성에 맞는 맞춤형 컨설팅이 지원된다.

이를 통해 참여 기업들은 투자유치 전략을 구체화하는 것은 물론 향후 실제 투자 유치로 이어질 수 있도록 기업설명회(IR) 역량 강화 및 투자상담 기회까지 연계 지원받을 예정이다.

한국한의약진흥원 관계자는 “이번 컨설팅 프로그램이 지역 한의약 기업들의 자금 조달 애로를 해소하고 한 단계 도약하는 계기가 되길 바란다”며 “역량 있는 지역 기업들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

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