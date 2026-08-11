리센느가 알리는 중소기업 제품…중기부, 미국 LA서 'K컬렉션'

중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단은 오는 14∼16일 미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 'K-컬렉션 with 케이콘 LA 2026'(K컬렉션)을 개최한다고 11일 밝혔다.



K컬렉션은 CJ ENM의 K-페스티벌인 케이콘과 연계해 국내 중소기업의 제품 판촉과 현지 바이어 상담 기회를 제공하는 해외 진출 지원 사업이다.

미국 로스앤젤레스(LA) 컨벤션센터에서 14∼16일 사흘간 열리는 'K-컬렉션 with 케이콘 LA 2026'에 K컬렉션 공식 아티스트인 걸그룹 리센느(RESCENE)가 부스를 찾는다. 사진은 지난 9일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 아틀레티코 마드리드와 맨체스터 시티의 경기, 걸그룹 리센느가 하프타임에 열정적인 무대를 펼치고 있는 모습.

올해 행사에는 뷰티와 식품, 생활용품, 패션 분야 중소기업 40개사가 참가하며 이 가운데 절반 이상이 K컬렉션에 처음 참가하는 기업으로 구성됐다.



상생협력재단은 LA 컨벤션센터 켄티아홀에서 제품 전시·판매와 참여형 행사를 결합한 판촉전을 열고 현지 바이어를 대상으로 수출 상담을 진행한다.



14∼15일엔 대한무역투자진흥공사(코트라)와 협업해 현지 바이어와 일대일 수출상담회를 열고 상담이 신규 거래처 발굴과 후속 사업으로 이어지도록 지원한다.



행사 기간 현장에선 K컬렉션 공식 아티스트인 걸그룹 리센느(RESCENE)가 부스를 찾아 중소기업 제품을 알린다.



상생협력재단은 온라인에서도 K컬렉션을 알린다. 지난 7일 문을 연 K컬렉션 공식 기획몰을 통해 월별 프로모션과 소셜미디어(SNS)·K팝 커뮤니티 중심의 마케팅, 인플루언서 리뷰 콘텐츠 등을 진행한다.



상생협력재단 관계자는 "K컬렉션은 K-컬처의 글로벌 영향력을 국내 중소기업의 해외 진출 기회로 이어가는 사업"이라며 "앞으로도 경쟁력 있는 중소기업을 지속해서 발굴하고 온오프라인 판로와 현지 바이어를 연결해 국내 중소기업의 안정적인 해외 진출과 경쟁력 강화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지