반도체가 끌어올린 8월 수출…초순부터 역대 최대

반도체 수출이 크게 뛰면서 8월 초순 수출이 역대 최대치를 기록했다.



11일 관세청에 따르면 8월 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 213억달러로, 지난해 같은 기간보다 45.3% 증가했다.

지난 6일 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

8월 초순 기준 역대 최대 규모로, 종전 최대치는 2022년 8월의 156억달러였다.



조업일수는 작년과 같은 7일로, 일평균 수출액도 1년 전보다 45.3% 늘어난 30억4천만달러로 집계됐다.



품목별로는 반도체 수출이 155.4% 늘어난 100억달러로 집계됐다. 8월 초순 기준 역대 최대 규모다.



전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 지난해 같은 기간보다 20.1%포인트(p) 상승한 46.8%로 집계됐다. 5월 초순 확정치 47.0%에 이어 역대 두 번째로 높다.



석유제품(65.3%)과 컴퓨터 주변기기(139.5%) 등도 수출이 증가했다.



반면 무선통신기기(-9.1%) 수출은 감소했고, 선박(-58.2%)과 승용차(-80.9%)도 큰 폭으로 줄었다. 승용차는 생산량이 조정받는 여름 휴가철이 지난해 7말8초로 분산된 것과 달리 올해는 8월 초에 집중된 영향으로 풀이된다.



국가별로는 중국(134.8%), 베트남(45.4%), 홍콩(259.4%), 유럽연합(EU·57.2%) 등으로의 수출이 증가했다. 다만 미국(-0.2%) 수출은 승용차 수출 감소 등의 영향으로 소폭 줄었다.



중국·베트남·미국 등 상위 3개국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 52.5%였다.



같은 기간 수입액은 195억달러로 1년 전보다 23.1% 증가했다.



품목별로는 반도체(90.8%), 반도체 제조장비(77.3%) 등의 수입이 증가했고, 원유(-16.9%), 가스(-10.0%) 등은 감소했다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 13.8% 줄었다. 중동 지역을 중심으로 원유 등 에너지 수입이 감소한 영향으로 풀이된다.



국가별 수입은 중국(48.3%), 미국(38.2%), 일본(47.3%), EU(15.9%) 등에서 늘었고, 사우디아라비아(-37.7%) 등에서는 줄었다.



수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 18억달러 흑자를 기록했다.

<연합>

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