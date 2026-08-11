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반도체가 끌어올린 8월 수출…초순부터 역대 최대

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수출 45.3%↑…반도체 100억달러, 비중 20%p 커져 46.8%
승용차 줄며 대미 수출 소폭 감소…무역수지 18억달러 흑자

반도체 수출이 크게 뛰면서 8월 초순 수출이 역대 최대치를 기록했다.

11일 관세청에 따르면 8월 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 213억달러로, 지난해 같은 기간보다 45.3% 증가했다.

지난 6일 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습. 연합뉴스
지난 6일 부산항 신선대부두에 수출입 화물이 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

8월 초순 기준 역대 최대 규모로, 종전 최대치는 2022년 8월의 156억달러였다.

조업일수는 작년과 같은 7일로, 일평균 수출액도 1년 전보다 45.3% 늘어난 30억4천만달러로 집계됐다.

품목별로는 반도체 수출이 155.4% 늘어난 100억달러로 집계됐다. 8월 초순 기준 역대 최대 규모다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 지난해 같은 기간보다 20.1%포인트(p) 상승한 46.8%로 집계됐다. 5월 초순 확정치 47.0%에 이어 역대 두 번째로 높다.

석유제품(65.3%)과 컴퓨터 주변기기(139.5%) 등도 수출이 증가했다.

반면 무선통신기기(-9.1%) 수출은 감소했고, 선박(-58.2%)과 승용차(-80.9%)도 큰 폭으로 줄었다. 승용차는 생산량이 조정받는 여름 휴가철이 지난해 7말8초로 분산된 것과 달리 올해는 8월 초에 집중된 영향으로 풀이된다.

국가별로는 중국(134.8%), 베트남(45.4%), 홍콩(259.4%), 유럽연합(EU·57.2%) 등으로의 수출이 증가했다. 다만 미국(-0.2%) 수출은 승용차 수출 감소 등의 영향으로 소폭 줄었다.

중국·베트남·미국 등 상위 3개국이 전체 수출에서 차지하는 비중은 52.5%였다.

같은 기간 수입액은 195억달러로 1년 전보다 23.1% 증가했다.

품목별로는 반도체(90.8%), 반도체 제조장비(77.3%) 등의 수입이 증가했고, 원유(-16.9%), 가스(-10.0%) 등은 감소했다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 13.8% 줄었다. 중동 지역을 중심으로 원유 등 에너지 수입이 감소한 영향으로 풀이된다.

국가별 수입은 중국(48.3%), 미국(38.2%), 일본(47.3%), EU(15.9%) 등에서 늘었고, 사우디아라비아(-37.7%) 등에서는 줄었다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 18억달러 흑자를 기록했다.

<연합>


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