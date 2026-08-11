챔피언스시티 1차, 영풍문고와 YBM 등 교육 콘텐츠 도입

전남광주통합특별시 북구 임동 옛 전방 및 일신방직 부지에서 공급되는 ‘챔피언스시티 1차’가 영풍문고와 YBM, 종로엠스쿨, 그린램프 등 교육 브랜드와 연계한 콘텐츠를 도입할 계획이라고 밝혔다.

‘챔피언스시티 1차’는 커뮤니티와 근린생활시설 전반에 연령대별 학습과 독서 및 문화 콘텐츠를 도입할 계획이다.

우선 영풍문고와의 협업을 통해 단지 내 북카페에 전문 북 큐레이션 서비스를 제공할 예정이다. 근린생활시설에는 서점과 문화 및 카페 기능을 결합한 약 100평 규모의 복합문화공간을 운영할 계획이다.

YBM과는 단지 내 커뮤니티에서 원어민 영어교육 프로그램을 운영한다. 입주민에게는 2년간 수강료를 전액 지원할 예정이다.

종로엠스쿨은 근린생활시설에 입점해 학습관리 서비스를 제공한다. 입주민에게는 2년간 수강료 50% 할인 혜택을 적용할 예정이다.

단지 내 학습시설도 마련된다. 그린램프와 협업해 관리형 독서실 콘셉트를 적용한 일반 및 1인 독서실을 조성하고 학습 공간으로 운영할 예정이다. 여기에 통합형 에듀라운지와 오픈 스터디룸, 다목적실 등을 마련해 연령대별 학습과 독서, 문화활동이 가능한 공간으로 구성할 계획이다.

챔피언스시티 1차 분양 관계자는 “교육환경은 주거 선택을 좌우하는 중요한 기준인 만큼, 자녀의 학습은 물론 가족 구성원 모두의 성장과 문화생활을 지원할 수 있는 콘텐츠를 마련하는 데 중점을 뒀다”며 “전문 브랜드와 연계해 단순히 학습시설을 제공하는 데 그치지 않고 영어교육과 독서문화, 학습 지원 프로그램이 유기적으로 연결되는 차별화된 교육환경을 구현할 것”이라고 말했다.

‘챔피언스시티 1차’는 우미건설과 신영씨앤디가 시공하며, 지하 3층에서 지상 49층, 12개 동, 전용면적 84에서 214㎡, 총 3216가구 규모로 조성된다. 전체의 약 79%인 2534가구는 전용면적 84㎡로 구성된다.

단지는 교육 관련 시설 외에도 각종 커뮤니티와 서비스를 조성할 예정이다.

주요 시설로는 스크린골프와 20m 길이의 어프로치 타석을 갖춘 실내 골프연습장을 비롯해 실내수영장, 다목적 실내체육관, 피트니스센터, GX룸, 필라테스룸 등이 들어선다. 또 44층 스카이 커뮤니티에는 스카이라운지와 스카이 게스트하우스 등이 마련된다.

이 밖에 프라이빗 다이닝룸과 사우나, 티하우스, 펫가든 등 커뮤니티 시설도 조성할 계획이다.

‘챔피언스시티 1차’의 견본주택은 챔피언스시티 부지 내에 마련되며 9월 중 개관할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지