화재부터 가뭄·BTS 공연까지…전천후 '국가소방동원령'

11일 새벽 경기 평택의 위험물 보관 창고 화재에 '국가소방동원령'이 발령되며 전국 소방력이 긴급 투입됐다.



특정 지역의 한계를 넘어 국가 차원에서 총력 대응하는 국가소방동원령은 대형 화재뿐 아니라 붕괴 사고, 가뭄, 대규모 문화 행사 등 다양한 현장에서 국민의 안전을 지키는 핵심 제도로 자리 잡았다.

11일 경기 평택시 청북읍 토진리의 한 위험물질 보관창고에서 화재가 발생해 소방관들이 진화작업을 하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

◇ 평택 위험물 창고 화재로 긴급 발령…동원령 기준은?



11일 오전 0시 3분께 평택시 청북읍 토진리 소재 위험물 보관 창고에서 큰불이 났다.



창고 내부에 190만ℓ가 넘는 인화성 화학물질이 보관돼 있어 연소 확대가 우려되자, 소방청은 오전 3시 39분을 기해 국가소방동원령을 발령했다.



이에 따라 충남·세종·충북·대전 등 인근 4개 시·도에서 소방 물탱크차와 화학차 등이 투입돼 진화 작업을 벌이고 있다.



소방력 총동원의 근거인 '국가소방동원령'은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원할 필요가 인정될 때 소방청장이 발령한다.



2019년 4월 강원도 대형 산불 이후 대형 재난 시 전국 시도 본부에 소방력 동원령을 내릴 수 있도록 재난 및 안전관리 기본법 시행령에 근거 규정이 마련됐다.



동원 규모 및 장비에 따라 단계가 나뉜다.



1호는 250명 미만·100대 미만, 2호는 250∼500명 미만·100∼200대 미만, 3호는 500명 이상·200대 이상이다.



동원 지역은 1호는 8개 시도 미만, 2호는 8∼13개 시도, 3호는 14개 시도 이상이다.

산림당국이 지난 2월 23일 새벽 경남 함양군 마천면에서 산불 진화 작업을 하고 있다. 이날 오전 5시 기준 진화율은 32％이며 현장은 산불 확산 대응 2단계와 국가소방동원령이 발령됐다. 산림청제공

◇ 화재·산불·붕괴 등 대형 재난의 '구원투수'



국가소방동원령은 소방 활동 특성상 주로 대형 화재 때 내려진다.



지난달 18일 발생해 109시간여 만에 진화된 인천 쿠팡 물류센터 화재, 올해 3월 20일 14명의 사망자를 낸 대전 안전공업 화재 등이 대표적이다.



지난해 5월 20일 금호타이어 광주공장 화재 때도 국가소방동원령이 내려져 신속한 진화에 힘을 보탰다.



산불과 대형 사고 현장에서도 국가소방동원령이 활약한다.



올해 밀양, 함양, 경주, 광양 등지에서 난 산불 당시 진화에 큰 역할을 했다.



또한 지난해 11월 울산화력발전소 매몰 사고, 7월 경남 산청 산사태, 2월 안성 고속도로 건설 현장 붕괴 사고 당시에도 전국 각지의 소방력이 투입돼 인명 구조 작업을 펼쳤다.

2025년 9월 12일 강원 강릉시 홍제동 남대천 임시 취수정 인근에 300㎜ 대구경 소방호스가 놓여 있다. 연합뉴스

◇ 가뭄 극복부터 대규모 인파 관리까지 '전천후 활약'



화재나 붕괴 같은 일반적인 재난 상황이 아닐때도 국가소방동원령이 발령될 수 있다.



지난해 8월 강릉 지역이 최악의 가뭄을 겪던 당시 이재명 대통령은 국가소방동원령 발령을 지시했다.



이에 따라 전국 각지의 소방관들이 투입돼 급수 지원 활동을 벌였다.



대규모 인파가 몰리는 행사에서 만일의 사태를 예방하기 위해 선제적으로 발령되기도 한다.



올해 3월 21일 서울 광화문광장 일대에서 열린 '방탄소년단(BTS)'의 공연을 앞두고 소방청이 국가소방동원령을 선제적으로 발령하고 만일의 사태에 대비하기도 했다.

<연합>

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