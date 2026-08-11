‘선재 업고 튀어’ 서혜원, 결혼 이어 임신 겹경사…“엄마가 되어라”

사진=배우 서혜원 SNS

배우 서혜원이 임신 소식을 전하며 엄마가 된다는 기쁨을 알렸다.

서혜원은 10일 자신의 인스타그램을 통해 별다른 설명 없이 사진 한 장을 공개했다.

이날 공개된 사진에는 아기 옷과 인형 등 선물 받은 아기용품이 담겼다. 함께 놓인 메모에는 “혜원이 아기 탄생을 축복하고 기대하며. 행복한 엄마가 되어라”라는 글이 적혀 있었다.

서혜원이 직접 임신을 언급하지는 않았지만, 아기용품과 축하 메시지를 공개하면서 임신 소식을 알린 것으로 보인다. 게시물에는 배우 박지후를 비롯한 동료 배우들의 축하 반응도 이어졌다.

앞서 서혜원은 지난 4월 자신의 인스타그램을 통해 손편지를 공개하며 결혼 소식을 알린 바 있다. 그는 “제게 서로의 삶을 함께하기로 약속하며 부부의 연을 맺은 소중한 동반자가 생겼다”고 말했다.

그러면서 “결혼식을 치르는 대신 저희만의 조용한 약속으로 부부가 되었기에 직접 모시고 인사드리지 못한 점 너른 마음으로 양해 부탁드린다”고 밝혔다.

서혜원은 비연예인인 남편과 올해 초 양가 가족들만 함께한 자리에서 결혼했으며, 혼인신고도 마친 것으로 알려졌다.

결혼 소식을 전한 지 약 4개월 만에 임신 소식을 알리면서 또 한 번 축하를 받고 있다.

한편 서혜원은 2016년 연극 ‘발칙한 로맨스’를 통해 데뷔했다. 이후 웹드라마 ‘한입만’을 비롯해 ‘사내맞선’, ‘환혼’, ‘이상한 변호사 우영우’, ‘선재 업고 튀어’, ‘폭싹 속았수다’, ‘프로보노’ 등 다양한 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다.

특히 ‘선재 업고 튀어’에서는 변우석과 호흡을 맞추며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.

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