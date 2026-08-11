‘정준영 단톡방 논란’ 이종현, 8년 만에 근황 공개…“살아보려 일 배워”

사진=세계일보 자료사진, 이종현 SNS

그룹 씨엔블루 출신 이종현이 약 8년 만에 근황을 공개했다. 연예계를 떠난 뒤 뷰티 분야 마케팅 업무를 해왔다고 밝혔다.

이종현은 지난 10일 자신의 인스타그램을 통해 장문의 글과 함께 근황이 담긴 사진을 공개했다.

그는 “이종현입니다. 이 계정을 8년 비워뒀습니다”라며 “계정이 해킹당해서 지금도 아이디와 소개 글을 수정 요청한 상태”라고 밝혔다.

이어 “세상과 등지고 지낸 몇 년이 있었다. 그 후로는 살아보려 일을 배웠다”며 “작지만 8년간 뷰티 쪽 마케팅에 재미를 느끼며 전문적으로 해오고 있다”고 전했다.

그러면서 “요즘 제 하루는 회의하고, 제품을 뜯어보고, 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지 고민한다”며 “아침에 나가서 밤에 들어온다”고 적었다.

이종현은 “평범하게 일하며 사는 게 얼마나 어려운 건지 알게 됐다. 모든 분들이 너무 대단하다고 생각한다”고 덧붙였다.

공개된 사진에는 이종현이 사무실 책상에 앉아 업무에 집중하고 있는 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서는 한강을 배경으로 일상을 보내는 모습도 확인됐다.

이종현은 앞으로 SNS를 통해 대중과 다시 소통하겠다는 뜻도 밝혔다. 그는 “앞으로는 인간 이종현으로서 더 많은 분들과 소통하며 살겠다. 행복한 하루 되세요”라고 글을 마무리했다.

이종현은 2010년 씨엔블루로 데뷔해 가수 활동과 함께 드라마 ‘신사의 품격’, ‘란제리 소녀시대’, ‘그 남자 오수’ 등에 출연하며 배우로도 활동했다.

그러나 2019년 가수 정준영의 불법 촬영물 관련 단체 대화방에 참여했던 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다. 당시 이종현은 부적절한 대화와 관련해 사과했고, 이후 씨엔블루에서 탈퇴하며 연예계 활동을 중단했다.

같은 해 자숙 기간 중 인터넷 방송인 박민정에게 SNS 메시지를 보낸 사실이 알려지면서 추가 논란이 일기도 했다.

이후 공개적인 활동을 이어가지 않았던 이종현은 약 8년 만에 자신의 SNS를 통해 직접 근황을 알리며 대중 앞에 다시 모습을 드러냈다.

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