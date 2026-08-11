박세미, 4억 전세사기 피해금 돌려받았다…“다 기부, 내 돈 아니었나 싶어”

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

방송인 박세미가 과거 전세사기 피해금을 돌려받은 뒤 이를 기부했다고 밝혔다.

지난 10일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 박세미, 김지유, 이혜지가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

이날 박세미는 과거 전세사기를 당했던 사실을 언급했다. 그는 “예전에 전세사기도 당했다. 돈은 다시 돌려받았는데 그건 다 기부했다”고 밝혔다.

이어 “좋은 일에 쓰고 싶었다. 아이러니하게도 전세사기를 당한 집에서 일이 잘 풀렸다”며 “그래서 좋은 기운을 나누고자 ‘이 돈은 내 돈이 아니었나 보다’ 하고 좋은 일에 썼다”고 설명했다.

그러면서 “전세사기는 없어지면 너무 좋을 것 같다”고 덧붙였다.

앞서 박세미는 2024년 약 4억 원에 달하는 전세사기 피해를 당한 사실을 공개한 바 있다. 당시 이사한 지 약 두 달 만에 집주인이 바뀌었고, 이후 해당 주택이 경매에 넘어가면서 피해 사실을 알게 된 것으로 전해졌다.

박세미는 이후 우여곡절 끝에 전세금을 돌려받았으며, 돌려받은 금액을 주거 지원사업과 유기견 보호 등을 위해 기부한 것으로 알려졌다.

박세미는 전세사기 피해뿐 아니라 지인과의 금전 거래로 인한 어려움도 털어놨다. 그는 “친구들한테 돈을 빌려줬는데 네다섯 명 정도에게는 지금까지도 못 받았다”며 “못 받는 것까지는 괜찮은데 그 돈으로 여행을 가더라. 그걸 자꾸 보니까 다시는 돈거래 하면 안 되겠구나 싶었다”고 말했다.

한편 박세미는 다양한 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠를 통해 활발하게 활동하고 있다.

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