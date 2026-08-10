‘열흘로 늘리고 더 넓게’… 화천 토마토축제 5만8000명 찾았다

강원 화천군을 대표하는 여름 축제 ‘화천 토마토 축제’가 방문객들의 뜨거운 호응을 받으며 열흘간 이어진 대단원 막을 내렸다.

10일 화천군에 따르면 화천 토마토 축제는 2003년 처음 시작됐다. 지난해까지는 3박4일 일정으로 운영됐으나 민선 9기 출범과 함께 올해 처음으로 축제 기간을 열흘로 크게 늘렸다.

화천 토마토 축제 전경. 화천군 제공

축제 장소도 기존 사창리 문화마을에서 더 넓은 사내체육공원으로 변경, 시공간적 규모를 모두 확대했다.

호응은 상당했다. 역대급 기록적인 폭염이 이어졌음에도 약 5만8000명이 축제장을 찾은 것으로 집계됐다.

예년과 달리 화천군은 방문객 집계 과정에서 허수를 걷어내고 중복되는 인원도 배제했다. 순수한 축제장 방문객으로는 상당한 수치라는 설명이다.

화천군은 지난해까지 무료로 운영했던 메인 프로그램 ‘황금반지를 찾아라’를 올해 처음으로 유료화하는 승부수를 던졌다. 다만 입장료 3000원을 납부한 방문객에게 3000원권 화천사랑상품권을 지급하는 묘수를 뒀다.

방문객들은 사실상 무료로 이벤트에 참여했지만 돌려받은 상품권은 고스란히 지역경제에 다시 풀렸다.

지역 상인들의 두터운 주인 의식 덕분에 단 한 건의 바가지 상흔도 발생하지 않은 점도 축제의 품격을 지키는데 큰 힘이 됐다.

예년보다 크게 넓어진 공간 덕분에 매년 축제 기간 보행자 통로가 좁아져 발생했던 민원은 완전히 사라졌다.

대신 다양한 연령대 관광객이 즐길 수 있는 프로그램들이 대거 도입됐다.

화천 토마토 축제 전경. 화천군 제공

사내면에서 운영 중인 목장에서 올해 처음 참여한 ‘양떼목장’은 어린이 관광객들에게 큰 인기를 끌었다.

크게 확대된 군 장비 전시장에서는 주로 눈으로만 즐기던 예년과 달리 관광객이 직접 전투복을 입고 사격 체험을 하는가 하면 지뢰 탐지까지 다양한 체험을 할 수 있었다.

화천힐링센터가 개발하고, 4H 화천군 연합회의 청년 농업인들이 판매한 토마토 아이스크림을 비롯해 30여개 품목으로 확대된 화천산 농특산물, 저렴하게 판매된 시원한 생맥주, 화천산 토마토로 만든 다양한 마실거리 등 이채로운 먹거리도 관광객들의 사랑을 받았다.

김세훈 화천군수는 “열흘 간 화천토마토축제장을 찾아주신 모든 분들에게 화천군민을 대표해 감사의 마음을 전한다”며 “내년에는 더 신나는 축제, 더 맛있는 축제, 더 시원한 축제로 돌아올 것을 약속드린다”고 말했다.

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