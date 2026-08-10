'스파이더맨:브랜드 뉴 데이' 13일만에 600만명 넘겼다

마블슈퍼히어로 영화 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'가 600만 관객 고지를 밟았다. 개봉 13일만이다.

소니픽쳐스는 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'가 10일 오전 10시20분께 누적관객수 600만명을 넘어섰다고 밝혔다. 전날까지 관객수는 591만명이었다. 올해 국내 공개된 영화 중 600만명 이상 본 건 '왕과 사는 남자'(1691만명)에 이어 2번째다.

영화 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'. 소니픽쳐스 제공

이 추세라면 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 무난히 700만 관객을 돌파할 것으로 전망된다. 10일 낮 12시 현재 예매관객수는 약 19만2000명이다.

'스파이더맨:브랜드 뉴 데이'는 마블이 내놓은 스파이더맨 시리즈 4번째 영화다. 4년 전 소중한 이들을 지키기 위해 모두의 기억에서 사라지는 방법을 택한 스파이더맨 피터 파커가 예상치 못한 DNA 변이로 통제 불가능한 힘에 사로잡히면서 벌어지는 이야기를 그린다. 배우 톰 홀랜드가 다시 한 번 피터 파커를 맡았다. 젠데이야, 마크 러팔로, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 마이클 만도 등이 출연했다. 연출은 '샹치와 텐 링즈의 전설'(2021)을 만든 데스틴 크리턴 감독이 했다.

<뉴시스>

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