장동혁 “민주당사·의원실부터 폐버스로 옮겨라”

국민의힘 장동혁 대표는 10일 “이재명 정권은 국민주권정부가 아니라 국민포기정부”라고 정부의 부동산·증시 정책 등을 비판했다.

장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 정권은 국민주권정부를 표방했으나 국민을 포기한 지 오래됐다”며 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 “국민이 하지 말라고 하는 일만 더 강하게 밀어붙이는 대통령이고, 국민이 반대하는 일만 밀어붙이는 여당”이라며 “김용범 청와대 정책실장을 당장 경질하고, 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대해서는 국정조사와 특검도 실시해야 한다”고 지적했다.

장 대표는 또 “정부가 개인종합자산관리계좌(ISA) 혜택까지 줄이겠다고 나섰는데 대통령이 인제 와서 남 일처럼 ‘왜 그렇게 했느냐’고 따져 묻는다"며 "대통령이 정부에 할 말이 아니라 국민이 대통령에게 따져 물을 일"이라고 지적했다.

그는 “이재명 대통령은 잽싸게 집 팔아치우고 국민에게는 세금 폭탄을 던졌다”며 “온갖 규제와 대출 통제로 부동산 시장이 이미 지옥이 됐는데, 그래 놓고 대통령이 인제 와서 ‘결혼 페널티’를 없애겠다고 한다”고 꼬집었다. 또 민주당 황희 의원의 폐버스 활용 방안을 언급하며 “폐버스로 청년주택을 만들겠다는 이야기를 미래를 포기해야 할 청년들에게 해프닝처럼 던져야 할 말이냐”며 “청년들에게 폐버스에서 살라는 얘기 하지 말고 민주당 당사, 민주당 의원 사무실부터 폐버스로 옮기길 바란다”고 했다.

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