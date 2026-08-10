세븐틴, 日 레코드협회 '밀리언' 인증 추가…K-팝 역대 최다

그룹 '세븐틴(SEVENTEENTH)'이 일본 레코드협회로부터 통산 네 번째 '밀리언' 인증을 추가하며 K-팝 아티스트 역대 최다 기록을 세웠다.

10일 일본 레코드협회에 따르면 세븐틴의 일본 베스트 앨범 '올웨이즈 유어스(ALWAYS YOURS)'는 누적 출하량 100만 장을 넘겨 골드 디스크 '밀리언' 인증을 받았다.

세븐틴. 플레디스 엔터테인먼트(하이브) 제공

이로써 세븐틴은 일본 첫 EP '드림(DREAM)', 미니 10집 '에프엠엘(FML)', 미니 11집 '세븐틴스 헤븐(SEVENTEENTH HEAVEN)'에 이어 통산 4번째 밀리언 인증을 달성했다. 하이브 재팬에 따르면 K-팝 아티스트 가운데 최다 기록이다.

'올웨이즈 유어스'는 2023년 발매 당시 오리콘 '주간 앨범 랭킹'과 '주간 합산 앨범 랭킹' 1위를 기록했고, '오리콘 연간 랭킹 2023' 5위에 올랐다.

세븐틴은 소속사 플레디스 엔터테인먼트를 통해 "기쁜 소식을 접하게 돼 감사하고 영광이다. 앞으로도 다양한 활동을 보여드리겠다"고 전했다.

한편 세븐틴은 최근 유닛 V8(디에잇·버논)의 미니 1집 활동에 이어 멤버 디노가 부캐 '피철인'으로 솔로 앨범 '길보드(吉BOARD)'를 내는 등 개별 활동을 병행하고 있다.

<뉴시스>

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