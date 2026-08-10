37년 만에 돌아온 유해…세네갈 원양어선원, 유족 품으로

1980년대 원양어선을 타고 세계 바다를 누비다 사고로 숨져 아프리카 세네갈에 묻힌 원양어선원의 유해가 37년 만에 고국으로 돌아온다.



해양수산부는 11일 한국원양산업협회에서 세네갈 다카르 묘역에 안치돼 있던 우리나라 원양어선원 유해 1위(位)를 국내로 이장하기 위한 유해 봉환 추도식을 연다고 10일 밝혔다.

세네갈 다카르 묘역에 안치된 우리나라 원양어선원 유해. 해양수산부 제공

해수부는 해외에서 숨진 원양어선원을 기리기 위해 지난 2002년부터 '해외 선원 묘지 정비 사업'을 통해 사모아와 스페인 라스팔마스, 세네갈 등 7개국에 있는 묘지 272기를 현지 한인회 등의 도움을 받아 관리하고 있다.



2014년부터는 유족이 국내 이장을 희망할 경우 현지 정부와 협의해 유해 송환을 추진하고 있다.



해수부에 따르면 이번에 돌아오는 유해를 포함해 지금까지 국내로 이장된 원양어선원 유해는 모두 40위다.



해외 원양어선원 유해의 국내 이장을 희망하는 유족은 한국원양산업협회로 문의하면 된다.



양영진 해수부 수산정책관은 "머나먼 이국땅에 묻힌 원양어선원이 하루빨리 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

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