고양, UN글로벌 AI 허브 유치 총력… 범시민 추진단 구성

경기 고양시가 정부가 추진 중인 ‘UN 글로벌 AI 허브’ 유치전에 본격적으로 뛰어든다.

고양시는 스마트시티과를 중심으로 유치추진단을 구성하고 이달 중 지역 인사와 전문가, 시민 등이 참여하는 범시민 추진단을 출범시킬 계획이라고 10일 밝혔다.

고양특례시 킨텍스 전경

‘UN 글로벌 AI 허브’는 전세계가 인공지능(AI)을 안전하고 공정하게 활용하기 위한 AI 협력 플랫폼이다. AI 윤리와 국제표준 마련을 비롯해 인재 양성·공동연구, 의료·교육·환경·기후·재난 분야의 기술 협력, 공공 AI와 디지털 정부 등에 관한 정책 연구를 수행한다.

참여 규모도 상당하다. 국제노동기구(ILO), 유엔개발계획(UNDP), 유엔난민기구(UNHCR), 유엔아동기금(UNICEF), 세계식량계획(WFP), 세계보건기구(WHO) 등 UN 산하 9개 핵심 기구뿐만 아니라 세계은행(WB) 등 5개 다자개발은행(MDB)이 참여 의사를 밝힌 상태다.

정부는 지난 3월 ILO 등 6개 유엔 기구와 협력의향서(LOI)를 체결한 데 이어 5월 관계부처 합동으로 글로벌 AI 허브 비전 선포식을 열었다. 올해 하반기 전국 지방자치단체를 대상으로 입지 공모를 진행하고 올해말에서 내년 초 최종 후보지를 선정할 것으로 전망된다.

일산테크노밸리 조감도

이같은 정부 기조에 발맞춰 고양시는 앞으로 남은 시간 동안 유치에 전력을 쏟는다는 계획이다.

시는 국내 최대 규모 전시컨벤션센터인 킨텍스와 인천국제공항 접근성, 수도권광역급행철도(GTX)-A 등 국제회의·교통 인프라를 유치 경쟁의 강점으로 내세우고 있다. 킨텍스의 기존 시설을 사무공간과 국제행사장으로 활용하면 허브 운영 준비 기간을 단축할 수 있다는 게 시의 설명이다.

또 2027년 준공 예정인 일산테크노밸리를 비롯해 고양방송영상밸리, IP융복합 콘텐츠 클러스터, 킨텍스 제3전시장 등 첨단산업 기반과의 연계 가능성도 강조하고 있다. 국제기구가 마련한 AI 정책과 기술을 도시에서 시험·검증하는 ‘글로벌 AI 실증도시’를 조성한다는 구상이다.

DMZ와 인접한 지역적 특성을 활용해 ‘평화를 위한 AI’라는 유치 명분을 제시하고 사법연수원과 연계한 AI 규범·법치 교육 기능도 구상하고 있다.

시는 전담 태스크포스(TF)와 범시민 추진단, 자문위원회를 병행 운영한다. TF는 시설과 제도, 재정 등 유치 과정의 핵심 쟁점을 검토하고 구체적인 실행계획을 마련한다.

특히 시는 시민유치추진단과 자문위원회를 각각 구성해 병행 운영할 에정이다.

이달 구성되는 범시민 추진단은 시민들의 관심과 유치를 위한 범시민 운동을 전개, 자문위원단은 국제관계 전문가, 대학, 연구기관, 시민단체, 기업 대표 등으로 다양하게 구성해 실행계획 자문과 정책토론회, 대외 홍보를 맡게 된다.

민경선 고양특례시장

민경선 고양시장은 “UN 글로벌 AI 허브는 고양시가 첨단 AI 산업 거점으로 도약하고 대한민국이 AI 국제규범 논의의 중심에 서는 계기가 될 것”이라며 “행정조직과 범시민 추진단이 함께 유치 활동을 펼치겠다”고 말했다.

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