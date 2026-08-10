‘체감온도 38도’ 경마도 초비상…한국마사회, 경주 취소까지 검토

체감온도가 38도 이상 치솟는 폭염이 이어지면서 한국마사회(회장 우희종·KRA)가 경주마와 기수 등 경마관계자의 안전을 위한 경주 운영기준을 강화했다. 폭염이 심해질 경우에는 현장 상황에 따라 경주를 취소하는 방안까지 검토하기로 했다.

한국마사회는 지난 6일 서울·영남·제주 등 전국 3개 경마장에서 경마개최위원장을 중심으로 긴급회의를 열고 폭염 대응체계를 점검했다고 10일 밝혔다. 휴장기 이후 첫 경마일인 7일부터 강화된 운영기준을 적용하고 있다.

한국마사회(회장 우희종)는 지난 6일 서울·영남·제주 등 전국 3개 경마장에서 경마개최위원장을 중심으로 긴급회의를 열고 폭염 대응체계를 점검했다고 10일 밝혔다. 한국마사회(KRA) 제공

폭염주의보가 내려지면 기존 혹서기 운영기준을 적용한다. 폭염경보가 발효될 경우에는 예시장 운영시간과 경주로 출장시간을 조정해 경주마와 기수의 야외 체류시간을 줄인다. 모든 경주에서는 지하마도 기승을 허용해 기수들의 야외 노출을 최소화한다.

폭염이 한층 심해져 중대경보 단계에 이르면 대응 수위도 높아진다. 기상 상황과 현장 여건을 종합적으로 점검한 뒤 필요할 경우 비상대책회의를 열어 경주 취소 여부까지 검토한다는 방침이다.

경주마와 기수를 위한 현장 보호조치도 강화했다. 기수들이 무리한 체중 감량으로 수분 섭취에 제약을 받지 않도록 관련 기준을 탄력적으로 운영하고, 출발지점에는 필요할 경우 얼음과 물을 공급한다. 예시장에는 대형 선풍기를 가동하고 하마대 주변에는 미스트와 냉각수를 배치해 경주 전후 경주마의 체온 관리에도 나선다.

경마의 특성을 고려한 안전관리도 이뤄진다. 경마는 축구나 야구처럼 동일한 선수가 장시간 야외에서 경기를 이어가는 종목과 달리 매 경주마다 출전하는 경주마와 기수가 달라 야외 노출시간이 상대적으로 짧다. 한국마사회에 따르면 경주마의 야외 노출시간은 최대 약 23분, 기수는 약 12분 이내다. 경주 전후 휴식과 수분 공급도 가능하다.

그러나 한국마사회는 최근 폭염의 강도가 높아지고 있는 만큼 경마의 운영 특성만을 근거로 안전을 낙관하지 않겠다는 입장이다. 현장 상황을 지속적으로 살피면서 필요할 경우 경주 운영을 조정하거나 취소하는 등 선제적으로 대응할 계획이다.

경마 운영 변경이나 주요 결정사항은 한국마사회 홈페이지와 경마방송 등을 통해 신속하게 안내한다.

송대영 한국마사회 경마본부장은 “안전은 경마 운영에서 무엇보다 우선해야 할 가치”라며 “폭염으로부터 경주마와 경마관계자의 건강을 보호하고 온열질환 등 안전사고를 예방할 수 있도록 현장 상황을 면밀히 살피며 안전한 경마 운영에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

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