‘아재폰’ 옛말…갤럭시 Z 폴드8, 1030·여성 소비자 늘었다

삼성전자의 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 폴드8’이 젊은 소비자와 여성 고객을 빠르게 끌어들이며 인기를 끌고 있다. 그동안 대화면과 생산성을 앞세운 ‘업무용 스마트폰’, 중장년 남성 중심의 이른바 ‘아재폰’ 이미지가 강했던 폴드가 디자인과 휴대성을 개선하면서 소비자층을 넓히고 있다는 분석이다.

삼갤럭시 Z 폴드8. 삼성전자 제공

10일 업계에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 국내외 사전판매에서 전작을 웃도는 성과를 거뒀다. 특히 젊은 소비자와 여성 소비자의 유입이 두드러진 것으로 나타났다.

글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈의 글로벌 사전판매량은 전작 대비 30% 이상 증가했다. 국내 사전판매량은 전작보다 39% 늘었으며 유럽에서도 20% 이상 증가한 것으로 나타났다.

갤럭시 Z 폴드8은 폴드 시리즈 특유의 대화면 장점을 유지하면서도 제품을 보다 얇고 가볍게 만들고 화면 비율을 개선해 휴대성과 콘텐츠 이용 경험을 높였다.

카운터포인트리서치는 갤럭시 Z 폴드8의 넓어진 화면과 개선된 휴대성에 주목했다. 기존 폴드의 대화면 경험을 유지하면서도 보다 짧고 넓어진 형태를 적용해 이동 중 사용 편의성을 높인 점이 초기 흥행에 긍정적으로 작용했다는 분석이다.

소비자층의 변화도 뚜렷하다. 삼성닷컴 국내 사전판매 결과 1030세대의 구매 비중이 절반을 넘어선 것으로 나타났다. 특히 1030세대가 가장 많이 선택한 모델이 갤럭시 Z 폴드8으로 집계됐다.

여성 고객의 유입은 더욱 두드러진다. 1030 여성 고객의 갤럭시 Z 폴드8 구매는 전작 대비 2배 이상 증가했다. 기존 폴드의 핵심 소비자로 꼽히던 중장년 남성층을 넘어 젊은 여성 소비자까지 구매층이 확장된 것이다.

업계에서는 제품의 디자인과 사용성 개선이 이 같은 변화에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 과거 폴드가 멀티태스킹이나 문서 작업 등 업무 생산성을 강조했다면, 폴드8은 영상 시청과 SNS, 웹서핑 등 일상적인 콘텐츠 소비에서도 폴더블의 장점을 체감할 수 있도록 제품 경험을 확장했다는 평가다.

접었을 때는 일반 스마트폰처럼 사용할 수 있고, 펼치면 넓은 화면으로 콘텐츠를 즐길 수 있다는 폴더블의 장점에 휴대성까지 개선되면서 젊은 소비자에게도 하나의 라이프스타일 제품으로 받아들여지고 있다는 것이다.

해외 소비자들의 분위기는 비슷하다. 아이폰 선호도가 높았던 일본 시장에서도 갤럭시 Z 폴드8에 대한 관심이 높아지고 있다. 실제로 삼성전자 일본 공식 온라인 스토어에서 일부 갤럭시 Z 폴드8 모델이 품절되는 등 초기 수요가 늘고 있다.

미국과 유럽에서도 젊은 소비자와 콘텐츠 크리에이터를 중심으로 폴드8의 디자인과 사용성에 대한 관심이 확대되고 있다. 미국에서는 이번 폴드 시리즈 사전판매량이 과거 최고 기록을 세운 폴드 시리즈보다 30% 이상 증가했으며, 유럽에서도 전작 대비 20% 이상 늘어난 것으로 알려졌다.

폴더블폰이 단순히 ‘새로운 형태의 스마트폰’에서 벗어나 실제 구매를 고려하는 대중적인 제품군으로 자리 잡고 있다는 점도 주목된다.

업계에서는 갤럭시 Z 폴드8의 흥행이 폴더블폰의 소비자층을 넓히는 계기가 될 수 있다는 전망이 나온다. 그동안 폴더블폰은 높은 가격과 무게, 두께 등으로 일부 소비자층을 중심으로 소비됐지만, 휴대성과 디자인을 개선한 신제품이 젊은층과 여성층의 관심을 끌면서 대중화의 전환점을 맞을 수 있다는 분석이다.

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