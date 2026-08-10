이순실, 10개월 만에 45kg 감량 ”171cm·59kg 됐다" 위고비 다이어트 성공

MBN 예능프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’ 화면 캡처

탈북민 출신 방송인 겸 외식사업가 이순실이 10개월 만에 45kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모으고 있다.

이순실은 오는 15일 방송되는 MBN 예능프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’에 출연해 다이어트 경험담을 공개한다.

최근 공개된 예고편에서 이순실은 몰라보게 달라진 모습으로 등장해 출연진의 놀라움을 자아냈다. 이날 이순실은 “10개월 만에 45kg을 감량했다”고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.

이순실은 앞서 다른 방송에서도 체중 감량 과정을 공개한 바 있다. 당시 비만치료제인 위고비를 활용했다고 밝히며 다이어트에 성공한 과정을 전했다.

프로필상 키 171cm인 이순실은 현재 몸무게가 59kg이라고 밝힌 바 있다. 과거에는 2XL 사이즈의 옷을 입었지만, 감량 후에는 44반에서 55 사이즈의 옷을 입는다고 전해져 큰 관심을 받았다.

이날 방송에서는 이순실뿐 아니라 연예인들의 다양한 다이어트 경험담도 공개된다. 홍윤화는 식사량을 조절하는 자신만의 방법을 전했다. 그는 “나는 적정량 이후로 먹지 않는다”며 식사량을 줄이고 있다고 밝혔다. 다만 남편이 식당에서 “공깃밥 더 주세요”, “면 추가요”라고 주문하면 추가 음식이 자신의 앞으로 오게 된다며 억울함을 호소해 웃음을 자아냈다.

노사연과 이혜정은 과거 단식원에 들어갔던 경험을 털어놨다. 노사연은 “이틀 굶고 정신 차려 보니까 애들하고 냉장고를 뜯고 있었다”고 회상했고, 이혜정 역시 “단식원 냉장고에는 자물쇠가 있다. 나도 뜯다가 쫓겨나 봤다”고 밝혀 폭소를 안겼다.

유민상은 체중 감량을 위해 평소 사용하지 않는 손으로 젓가락질을 하는 방법까지 시도했다고 밝혔다. 하지만 연습을 거듭한 끝에 양손으로 젓가락질을 할 수 있게 됐다는 뜻밖의 결과를 전해 웃음을 더했다.

45kg 감량이라는 놀라운 변화를 공개한 이순실이 어떤 다이어트 경험담을 털어놓을지 관심이 쏠린다. 이순실을 비롯한 출연진들의 솔직한 다이어트 이야기는 오는 15일 방송되는 ‘속풀이쇼 동치미’에서 공개된다.

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